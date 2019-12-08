新北首創路平園遊會 體驗挖土機還能學習新知識

為鼓勵民眾在娛樂中學習路平知識，新北市工務局今首創舉辦親子路平園遊會，以闖關方式讓大小朋友在玩樂中，實際操作並了解施作路平機具及相關知識。

工務局今在板橋第一運動場廣場舉辦親子路平園遊會，並在現場擺放迷你挖土機、小小鋪路工、施工測量工具等，讓參與民眾實際接觸並了解其功能。

新北市副市長陳純敬主持活動時表示，新北幅員遼闊道路維持不義，路平又為政府歷來重視的政策，除了精進、提升道路品質，也盼民眾透過路平園遊會學習新知。

工務局養工處指出，這次園遊會集結5大常見道路鋪面機組來進行展示，活動以闖關方式，分成9大關卡進行，包含工程服裝體驗、施工測量工具教學、道路標線繪製等。

不少孩童興奮地操作挖土機等重機具，在園遊會中也能近距離接觸與了解刨路機、鋪裝機及壓路機等平時施作路平工程常用的機具。此外，帶動熱鬧氣氛的小丑劇場、魔幻泡泡秀及YOYO家族進行表演，也受到現場孩童的熱烈歡迎。