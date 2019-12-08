親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

新北首創路平園遊會 體驗挖土機還能學習新知識

2019-12-08 16:59聯合報 記者胡瑞玲／即時報導

為鼓勵民眾在娛樂中學習路平知識，新北市工務局今首創舉辦親子路平園遊會，以闖關方式讓大小朋友在玩樂中，實際操作並了解施作路平機具及相關知識。

工務局今在板橋第一運動場廣場舉辦親子路平園遊會，並在現場擺放迷你挖土機、小小鋪路工、施工測量工具等，讓參與民眾實際接觸並了解其功能。

新北市副市長陳純敬主持活動時表示，新北幅員遼闊道路維持不義，路平又為政府歷來重視的政策，除了精進、提升道路品質，也盼民眾透過路平園遊會學習新知。

工務局養工處指出，這次園遊會集結5大常見道路鋪面機組來進行展示，活動以闖關方式，分成9大關卡進行，包含工程服裝體驗、施工測量工具教學、道路標線繪製等。

不少孩童興奮地操作挖土機等重機具，在園遊會中也能近距離接觸與了解刨路機、鋪裝機及壓路機等平時施作路平工程常用的機具。此外，帶動熱鬧氣氛的小丑劇場、魔幻泡泡秀及YOYO家族進行表演，也受到現場孩童的熱烈歡迎。

養工處表示，今出席園遊會的民眾只要準備2張當期發票，即可克換集點卡及摸彩券，前100名完成闖關活動的民眾，也能獲得專屬工程車LED鑰匙圈，並摸彩送出迷你電動堆高機、挖土機與推土機。

新北市工務局舉辦親子路平園遊會，以闖關方式，讓大小朋友在玩樂中了解施作路平機具。...
新北市工務局舉辦親子路平園遊會，以闖關方式，讓大小朋友在玩樂中了解施作路平機具。圖／新北市工務局提供
分享
新北市工務局舉辦親子路平園遊會，新北市副市長陳純敬也到場參與。圖／新北市工務局提...
新北市工務局舉辦親子路平園遊會，新北市副市長陳純敬也到場參與。圖／新北市工務局提供
分享
為鼓勵民眾在娛樂中學習路平知識，新北市工務局今首創舉辦親子路平園遊會。圖／新北市...
為鼓勵民眾在娛樂中學習路平知識，新北市工務局今首創舉辦親子路平園遊會。圖／新北市工務局提供
分享
新北市工務局舉辦親子路平園遊會，以闖關方式，讓大小朋友在玩樂中了解施作路平機具。...
新北市工務局舉辦親子路平園遊會，以闖關方式，讓大小朋友在玩樂中了解施作路平機具。圖／新北市工務局提供
分享
為鼓勵民眾在娛樂中學習路平知識，新北市工務局今首創舉辦親子路平園遊會。圖／新北市...
為鼓勵民眾在娛樂中學習路平知識，新北市工務局今首創舉辦親子路平園遊會。圖／新北市工務局提供
分享
為鼓勵民眾在娛樂中學習路平知識，新北市工務局今首創舉辦親子路平園遊會。圖／新北市...
為鼓勵民眾在娛樂中學習路平知識，新北市工務局今首創舉辦親子路平園遊會。圖／新北市工務局提供
分享

親子彩券

延伸閱讀

家扶園遊會軍民一起來 太武戰鼓隊熱血揭幕

韓國瑜下午新北造勢 人潮湧入旗海先飄揚

路平…馬路敷「面膜」

北捷擬取消8折優惠 侯友宜：盼多尊重新北

相關新聞

新北蘇侯之戰2.0？ 蘇貞昌輔選張宏陸：他能讓板橋進步

2019-12-08 17:59

新店中正陸橋拆除 年底前還有2陸橋待拆除

2019-12-08 16:30

影／吳怡農民生公園開唱 「愛如潮水」好聽到耳朵懷孕了

2019-12-08 16:02

限定賞花期 來新北銀河社區賞波斯菊漫遊農村

2019-12-08 13:32

美食新天地／大和家拉麵 經典配料十足

2019-12-08 00:11

好冷！陳時中、侯友宜探街友

2019-12-07 23:45

北捷擬取消8折優惠 侯友宜：盼多尊重新北

2019-12-07 23:37

美食新天地／青立方景觀餐廳 享受悠閒時光

2019-12-07 23:10

因「通靈少女」爆紅 濟德宮重建

2019-12-07 23:03

北市建物外牆頻傳磁磚掉落擬強制申報 預計年後上路

2019-12-07 19:40

李永萍成立金山競選總部 鄭麗文、周錫瑋讚她最接地氣

2019-12-07 18:46

馬英九、謝龍介、朱立倫、侯友宜催票 籲鄉親挺林國春

2019-12-07 18:08

明「移工大遊行」八德路部分管制 駕駛勿行經

2019-12-07 16:56

因《通靈少女》暴紅 汐止媽祖廟濟德宮動土重建

2019-12-07 16:00

海山警不畏寒流 社區反賄防詐騙

2019-12-07 14:49

大批雁鴨過境台北過冬 小水鴨、花嘴鴨都現蹤

2019-12-07 13:48
看更多

熱門文章

好消息！竹市馬偕兒童醫院取得設置許可 3年後可蓋好

2019-12-08 11:10

育兒補助霧煞煞 中市統一名稱「托育津貼」月底發放

2019-12-07 22:49

屏東毛豆田「魔豆傳奇」來了！ 近萬人撿毛豆超壯觀

2019-12-07 18:14

民眾搶拍！屏東新款警用重機開導超吸睛 人氣勝蔡英文

2019-12-07 18:17

基隆耶誕點燈 海洋廣場閃亮亮許願橋成打卡熱點

2019-12-07 21:28

大新營嘉年華會今明兩天登場 業績上看2200萬元

2019-12-07 20:07

花海節回來了！嘉義市連續兩周假日 來玉山路底賞花

2019-12-08 07:40

旗山香蕉馬拉松今晨開跑 5千跑友有人推著香蕉車

2019-12-08 09:27

業成攜手思夢樂 助童穿新衣、過好冬

2019-12-07 19:19

民進黨堅強陣容為劉世芳助選 8千民眾不畏寒熱情相挺

2019-12-07 22:15

鹿港民俗文物館落成百年 辜家展現傳承

2019-12-07 19:13

陳亭妃競選總部成立 蔡英文：讓她全國最高票當選

2019-12-07 18:18

競總成立沒達官顯貴站台 桃園趙正宇：最大咖是鄉親

2019-12-07 21:03

提供場地辦反送中青年聚會 劉建國力挺守護民主

2019-12-07 21:04

柯呈枋和美競總成立 展現藍營團結氣勢

2019-12-07 22:17

花蓮溫泉專車 再加碼660個名額

2019-12-07 23:48

花蓮立委三腳督 蕭美琴傅崐萁黃啟嘉分搶客家、公教票

2019-12-07 19:00

藍批高雄輕軌未交政權就進車廂 前局長：合約早就訂了

2019-12-08 16:39

李永萍成立金山競選總部 鄭麗文、周錫瑋讚她最接地氣

2019-12-07 18:46

好冷！陳時中、侯友宜探街友

2019-12-07 23:45

別錯過！屏東火車站前每晚上演水舞燈光聖誕Show

2019-12-08 10:13

罷韓3君子捷運站出口發貼紙 籲民眾響應1221罷韓遊行

2019-12-08 15:42

桃園市呂玉玲龍潭競總成立 超過3000位鄉親冒雨相挺

2019-12-07 18:19

北市建物外牆頻傳磁磚掉落擬強制申報 預計年後上路

2019-12-07 19:40

張顯耀今為黃昭順站台 籲左楠選民全力支持藍軍

2019-12-07 19:22

影／鹿港烏魚樂時節 免費吃烏魚子今下午再一場

2019-12-08 14:31

影／旗山香蕉馬拉松霧中開跑 沿途景色美翻

2019-12-08 10:10

管碧玲為洪慈庸抱不平 「謠言很可怕」

2019-12-08 17:41

暌違3年 花海節回「嘉 」了

2019-12-07 23:43

台南「中國城」廣場 月底重生

2019-12-07 23:25

挺韓21日大遊行 高雄市警局今下午審核通過

2019-12-08 16:29

桃園馬祖人比離島馬祖還多 連江檢方跨海與桃檢反賄選

2019-12-08 14:56

世界最長室內溜滑梯 超刺激15秒

2019-12-08 00:00

30年藝人許效舜：希望暖暖出市長

2019-12-07 22:53

台塑助農有成 千人下田當農夫

2019-12-07 23:36

高市百多位歷屆議員「回娘家」 陸淑美請教問政撇步

2019-12-07 18:18

民進黨立委參選人蔡易餘後援會成立 邀嘉義之光尬舞

2019-12-07 19:00

影／吳怡農民生公園開唱 「愛如潮水」好聽到耳朵懷孕了

2019-12-08 16:02

台灣行動菩薩助學協會 與712名師生相見歡

2019-12-07 19:02

竹東台泥特色公園 年底啟用

2019-12-07 23:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top