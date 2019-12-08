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影／台中東區路不平有小凹 女騎士行經犁田破相

2019-12-08 16:17聯合報 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市黃姓女子昨天上午11時許騎車行經東區樂業路口的淨空網狀線時，疑因路面有一個不平的小凹陷，導致黃女壓過凹陷後摔車，黃女因此下巴破相，黃女今天將相關畫面上傳臉書社團，希望網友協助調閱路口監視器，以利她後續向市府請求國賠。台中市第三警分局交通分隊表示，經調閱監視器，案發前行經該處的其他騎士都沒有發生類似自摔的交通事故，不過該處路面的確有不平整，將依規定蒐集相關事證後，以助市府相關單位及當事人釐清案情。

台中市黃姓女子在臉書社團《我是太平人》中發文，她昨天上午11時許騎車要從市區返回太平區的路上，行經東區樂業路406號附近時，疑因該路口的淨空黃色網狀線的路面不平整，有一處高低不平的凹陷，導致她行經該處後「自摔」，造成她身體有擦傷、下巴因此破相需縫合、脖子也挫傷，她為了希望釐清案情，所以上網發文徵求監視器畫面。

台中市第三警分局交通分隊表示，經調閱監視器後，發現女騎士行經的案發地點，的確有一處不平整的凹陷，不過女騎士在自摔前，其他騎士與用路人行經該處都沒有發生交通事故，該凹陷是否導致女騎士摔車或是有其他原因，有待後續調閱監視器釐清，將蒐集相關事證後，釐清案情，也尊重案發女騎士請求賠償的相關權益。

台中市東區樂業路406號附近的淨空的黃色網格線有一處高低不平的凹陷，黃女昨天上午...
台中市東區樂業路406號附近的淨空的黃色網格線有一處高低不平的凹陷，黃女昨天上午騎車行經該處時自摔。記者陳宏睿／翻攝
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台中市東區樂業路406號附近的淨空的黃色網格線有一處高低不平的凹陷，黃女昨天上午...
台中市東區樂業路406號附近的淨空的黃色網格線有一處高低不平的凹陷，黃女昨天上午騎車行經該處時自摔。記者陳宏睿／翻攝
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台中市東區樂業路406號附近的淨空的黃色網格線有一處高低不平的凹陷，黃女昨天上午...
台中市東區樂業路406號附近的淨空的黃色網格線有一處高低不平的凹陷，黃女昨天上午騎車行經該處時自摔。圖／摘自臉書社團我是太平人
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台中市東區樂業路406號附近的淨空的黃色網格線有一處高低不平的凹陷，黃女昨天上午騎車行經該處時自摔。記者陳宏睿／翻攝
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台中市事故東區

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