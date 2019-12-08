影／台中東區路不平有小凹 女騎士行經犁田破相

台中市黃姓女子昨天上午11時許騎車行經東區樂業路口的淨空網狀線時，疑因路面有一個不平的小凹陷，導致黃女壓過凹陷後摔車，黃女因此下巴破相，黃女今天將相關畫面上傳臉書社團，希望網友協助調閱路口監視器，以利她後續向市府請求國賠。台中市第三警分局交通分隊表示，經調閱監視器，案發前行經該處的其他騎士都沒有發生類似自摔的交通事故，不過該處路面的確有不平整，將依規定蒐集相關事證後，以助市府相關單位及當事人釐清案情。

台中市黃姓女子在臉書社團《我是太平人》中發文，她昨天上午11時許騎車要從市區返回太平區的路上，行經東區樂業路406號附近時，疑因該路口的淨空黃色網狀線的路面不平整，有一處高低不平的凹陷，導致她行經該處後「自摔」，造成她身體有擦傷、下巴因此破相需縫合、脖子也挫傷，她為了希望釐清案情，所以上網發文徵求監視器畫面。