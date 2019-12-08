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影／吳怡農民生公園開唱 「愛如潮水」好聽到耳朵懷孕了

2019-12-08 16:02聯合報 記者邱瓊玉／即時報導

選前超級星期天，藍綠多位立委候選人不約而同選在今天舉辦造勢活動，民進黨台北市第三選區立委候選人吳怡農今下午在民生公園舉辦音樂園遊會，現場不僅有古早童玩、美食攤位外，還有歌手獻唱，很少「開金口」的吳怡農更當場高歌「愛如潮水」、「新不了情」，渾厚深情的歌聲，讓公園頓時成了小型演唱會現場，台下民眾安可聲不斷，還有人笑稱好好聽，感覺「耳朵都懷孕了」。

吳怡農今天下午在民生公園舉辦假日音樂會，吸引近千名民眾參與，將民生公園擠得水泄不通，有民眾一看到是吳怡農本人就顯得相當興奮，合照、簽名不斷，還有小朋友主動靠近吳怡農要求合照；吳怡農還當場和小朋友們一塊試作竹蜻蜓，場面溫馨。

對於今天選在民生公園舉辦假日音樂會，是不是想要搶攻親子票，吳怡農表示，除了親子、長輩以外，就是想要把所有民生社區的朋友都找出來，大家輕鬆過個愉快的週末，我們都是站在同一條船上的，這是我們大家一起的家園，也希望讓大家記得政治是好的東西，選舉是很可以很活潑的。

對於今天難得上台唱歌，吳怡農笑著表示，今天就很愉快的，不會緊張。

儘管吳怡農事前聲稱會唱一首歌，還說有些歌詞不記得，只會唱半首，但一首愛如潮水，聽得台下民眾如癡如醉，不少人更拿出手機猛拍猛路，就是要拍下「農開唱」的那一刻；隨後民進黨市議員洪健益更鼓譟台下支持者大喊安可，抵擋不住支持者的熱情，吳怡農當場又再唱了一首「新不了情」。

不過或許是事前沒有準備，有別於在唱愛如潮水時的熟練，吳怡農唱新不了情時，則是頻頻手機提詞，對於吳怡農真性情的「演出」，支持者則是紛紛高喊好好聽，也讓民生公園成了小型演唱會現場，氣氛超嗨。

洪健益還當場誇吳怡農身材保養得很好，要是明年1月11日票開出來，就讓大家看吳怡農的「六塊肌」；面對洪健益開出的「支票」，吳怡農則是在一旁開心的笑而不語。

很少「開金口」的吳怡農更當場高歌「愛如潮水」、「新不了情」，渾厚深情的歌聲，讓公...
很少「開金口」的吳怡農更當場高歌「愛如潮水」、「新不了情」，渾厚深情的歌聲，讓公園頓時成了小型演唱會現場，台下民眾安可聲不斷，氣氛熱鬧。記者邱瓊玉／攝影
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吳怡農今天下午在民生公園舉辦假日音樂會，吸引近千名民眾參與，將民生公園擠得水泄不...
吳怡農今天下午在民生公園舉辦假日音樂會，吸引近千名民眾參與，將民生公園擠得水泄不通，有民眾一看到是吳怡農本人就顯得相當興奮，合照、簽名不斷。記者邱瓊玉／攝影
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選前超級星期天，藍綠多位立委候選人不約而同選在今天舉辦造勢活動，民進黨台北市第三選區立委候選人吳怡農今下午在民生公園舉辦音樂園遊會。記者邱瓊玉／攝影
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很少「開金口」的吳怡農更當場高歌「愛如潮水」、「新不了情」，渾厚深情的歌聲，讓公...
很少「開金口」的吳怡農更當場高歌「愛如潮水」、「新不了情」，渾厚深情的歌聲，讓公園頓時成了小型演唱會現場，台下民眾安可聲不斷，氣氛熱鬧。記者邱瓊玉／攝影
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吳怡農還當場和小朋友們一塊試作竹蜻蜓，場面溫馨。記者邱瓊玉／攝影
吳怡農還當場和小朋友們一塊試作竹蜻蜓，場面溫馨。記者邱瓊玉／攝影
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吳怡農民進黨2020選舉台北市立委2020選舉

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