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荷蘭金剛猩猩來台 北市動物園辦婚禮

2019-12-08 14:02中央社 台北8日電

荷蘭中部靈長類公園（Apenheul Primate Park）2隻雌性金剛猩猩「Irlki」、「Tayari」日前抵台北市立動物園，將與雄性金剛猩猩「迪亞哥」共組家庭，動物園今天特別舉辦婚禮。

台北市立動物園金剛猩猩「寶寶」去年赴荷蘭中部靈長類公園展開另一段人生旅程，動物園內只剩「迪亞哥」一隻金剛猩猩，而今年底則成功從荷蘭中部靈長類公園引進2隻8歲的雌性金剛猩猩「Irlki」、「Tayari」，將與「迪亞哥」共組家庭。

動物園上午還特別為金剛猩猩舉辦婚禮，並邀請荷蘭貿易暨投資辦事處代表紀維德、副市長蔡炳坤、教育局副局長洪哲義、新光人壽慈善基金會執行長吳欣盈以及荷蘭中部靈長類動物園工作人員等前往觀禮。

紀維德與荷蘭中部靈長類公園工作人員身為「女方」代表，送上「啞鈴」給「迪亞哥」，提醒「迪亞哥」練出強健體魄，有了足夠體能才能征服「Irlki」與「Tayari」。

蔡炳坤則是代表男方，送上象徵百年好合的「花椰菜捧花」、「新房金鑰」及「好運徽章」，祝福「Irlki」與「Tayari」開枝散葉、瓜瓞綿綿。

台北市立動物園非洲區區長高雋表示，「Irlki」與「Tayari」是同父異母的姊妹，而「迪亞哥」非常紳士，最初與「Irlki」接觸時，雙方沒有任何衝突，不過，「Tayari」會想知道「迪亞哥」夠強壯到足以勝任領導角色，所以花了5分鐘時間確認。

高雋說，3隻金剛猩猩5日下午已能坐在一起吃飯、躺在一塊休息，「Irlki」也會跟著「Tayari」，隨著「迪亞哥」四處走走。

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