北市建物外牆頻傳磁磚掉落擬強制申報 預計年後上路

台北市中山區金林大廈疑因天氣冷縮效應導致建物外牆磁磚掉落，恐砸傷路人，台北市政府有意推動外牆安全診斷檢查及申報制度，訂定「台北市建築物外牆診斷申報辦法」草案，規定一定屋齡及樓層的建物需強制申報，預計農曆年後實施。

建管處今日就接獲1999通報3件外牆磁磚剝落案件，包括中山區2件、大安區1件。建管處接獲通知後，逐案調派建築師赴現場勘查，拉設警示帶並張貼當心墜落物告示，輔導社區進行必要搶修。

建管處處長張明森呼籲，北市建物所有權人及管理委員會，平時應確實自主檢查建築物外牆，如有凸起或剝落，應及時圍設警示標示或防護措施，並應儘速雇工修復，避免因磁磚掉落砸傷路過人車，造成憾事，否則後續將負上民、刑事等相關賠償責任。

張明森表示，鑒於屢有發生外牆飾面剝落而造成人員傷亡情形，北市將率全國之先，推動外牆安全診斷檢查及申報制度，凡達一定年限以上或外牆面具有風險之建築物，其所有權人、公寓大廈管委會或管理負責人應定期委託專業診斷檢查機構或人員辦理建築物外牆安全診斷檢查及申報，預計將於109年初實施，該草案目前已函送法務局審查，待審查通過再提送市政會議。

建管處副總工程司洪德豪表示，草案規畫建物屋齡15年以上，地面11層以上建物、屋齡10年以上，地面3層以上的外牆飾面為石材或帷幕牆建物、其他經主管機關選定或公告外牆具有潛在危險疑慮建物，均需強制申報。