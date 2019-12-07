馬英九、謝龍介、朱立倫、侯友宜催票 籲鄉親挺林國春

新北市第6選區立委參選人林國春今天下午舉辦「社後大團結 力挺國春進國會」活動，前總統馬英九、國民黨台南市黨部主委謝龍介、新北市前市長朱立倫、新北市長侯友宜都前來站台輔選，也送上蒜、蘿蔔、包子、粽子象徵有好結果，預祝林國春當選。

馬英九表示，林國春是金門人，從小歷經古寧頭、八二三等重要戰役，過去自己選總統的時候，林國春帶他來拜票，發現林對新北是很了解，除熱心服務、擔任過四屆市議員，關注警政、安全等問題，馬英九也批評民進黨執政三年多，經濟發展變慢、能源政策失敗，蔡英文卻說經濟是20年來最好、硬要把核能廢掉。馬英九致詞結尾也要民眾支持韓國瑜跟林國春，還開玩笑說：「你們不要搞兩國論。」

列在國民黨不分區立委名單第15的謝龍介表示，選舉剩下33天，國春如果當選就是他當選，向台下的支持者爭取國民黨政黨票，除了用選票支持韓國瑜，也要把林國春送進去立法院跟韓國瑜做伴，謝龍介也批蔡英文跟民進黨就是網軍背後的源頭指使者，也質疑是什麼樣的朋友才可以進去對方的房間泡澡？