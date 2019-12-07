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館長首次站台 幫林淑芬助選直呼好緊張

2019-12-07 18:32中央社 新北7日電

「館長」陳之漢在臉書貼文力挺總統蔡英文勝選連任將發送1萬份雞排後，今天下午更獻出處女秀，首次為立委林淑芬站台並直呼「好緊張」，期盼這次大選展現台灣年輕人的力量。

立委參選人林淑芬蘆洲競總成立大會吸引許多民眾參與，較受矚目的是陳之漢獻出為政治人物站台的處女秀，也讓現場掌聲不斷，氣氛熱烈。

由於陳之漢才在臉書上貼文說「若小英贏，他請一萬份雞排。」但出席造勢大會時仍難掩興奮，上台時一直說好緊張；他表示，從未幫人站過台，身為蘆洲人就是要力挺林淑芬連任立委，同時也拜託大家總統選舉要支持小英，尤其是要展現台灣年輕人力量，讓台灣的民主自由及人權保持在全亞洲的第一名。

副總統陳建仁及內政部長徐國勇、桃園市長鄭文燦也到場站台。陳副總統表示，2020選舉很重要，全世界都在看台灣要走自由民主或向專制極權屈服。

他表示，他相信香港選舉結果，向世界展現追求自由民主決心，如今香港贏了，現在要看台灣，這場大選要贏，讓台灣繼續走向更美好的道路，蔡總統有很多好的政策，但若國會不過半，政策就不易推行，因此，一定要支持總統連任及讓林淑芬等好的立委能順利連任。

民進黨副秘書長林飛帆表示，他加入民進黨是他人生中沒想過會做的決定，但誠實來說，這個決定是對的。因為他看到黨內有許多同伴一起為台灣人民打拚。這場大選不是販賣「亡國感」，而是用力及一步一腳印爭取大家支持，因為大家知道蔡總統不會讓這場大選成為台灣最後一場大選。

香港選舉林淑芬陳之漢2020選舉2020選舉新北市立委

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