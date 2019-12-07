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明「移工大遊行」八德路部分管制 駕駛勿行經

2019-12-07 16:56聯合報 記者蔡翼謙／台北即時報導

「1208移工大遊行」活動明天上午10時舉辦，轄區中山警方將管制八德路二段部分路段，提醒民眾勿駕車行經該處，提前改道及隨時收聽廣播電台。

中山警方指出，管制路段為建國北、八德路口至龍江、八德路口，駕駛應提前於復興北路改道行駛長安東路，或市民大道。

中山警方表示，明天上午10時至下午3時，將舉辦「1208移工大遊行」活動，將分階段視群眾人數，彈性管制周邊路段全線車道

中山警方呼籲，駕駛可利用警廣等電台，隨時收聽路況報導，避開管制區及遵守警方交通指揮。

台北市建國北、八德路口至龍江、八德路口明天交管。圖／警方提供
台北市建國北、八德路口至龍江、八德路口明天交管。圖／警方提供
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移工車道

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