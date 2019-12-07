大批雁鴨過境台北過冬 小水鴨、花嘴鴨都現蹤

每年9月至隔年4月都有大群候鳥過境台北，聚集於華江雁鴨自然公園，台北市動保處截至今年11月底，在華江地區累計調查到75種5118隻鳥類，其中受到賞鳥人士關注的小水鴨、花嘴鴨也身在其中，同時台北華江雁鴨季以「雁仔漫遊」為題在今天登場，舉辦各種生態保育活動，要讓民眾更認識、愛護自然環境。

每年9月至隔年4月都有大群候鳥過境台北，聚集於華江雁鴨自然公園，台北市動保處截至今年11月底，在華江地區累計調查到75種5118隻鳥類。圖／北市動保處提供 分享 facebook

冬候鳥過境期時，成群的雁鴨遠從西伯利亞陸續造訪台灣，並在華江雁鴨自然公園周遭過冬，直到隔年春天才北返回鄉，是台北珍貴的生態資源。

動保處為迎接這群遠方嬌客，已在緊鄰華江雁鴨自然公園的北市野雁保護區，完成約1公頃的棲地復育工程，另在華江雁鴨自然公園教育解說中心，辦理7場認識濕地導覽活動。

今天台北華江雁鴨季同樣在華江雁鴨自然公園舉辦，透過「雁仔漫遊」主題結合在地保育成果、地方文化走讀、創意生態闖關遊戲、熱閙舞台表演、園遊會、雁鴨生態導覽活動等，讓遊客進一步認識濕地環境，讓濕地再現風華。

產業局副局長吳欣珮表示，華江雁鴨季除了為候鳥來臨拉開序幕，活動過程也結合周邊學校、社團、店家的參與，吸引更多關心華江雁鴨溼地與生態保育的朋友，市民可以觀賞雁鴨駐留的各種姿態和生活樣貌，瞭解溼地環境對生物的重要性。