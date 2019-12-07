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余天冒雨掃街拜票 李旻蔚父淚灑站台拚人氣

2019-12-07 13:34中央社 新北7日電

新北市立委第3選區（三重）選情激烈，民進黨市議員李余典為女兒李旻蔚站台，談到黨紀與親情兩難不禁淚灑舞台；余天市場拜票時受訪強調，父親幫女兒是必然，他不介入黨紀問題。

台灣民眾黨立委參選人李旻蔚競選總部今天成立，民眾黨主席柯文哲率不分區立委參選人到場力挺，現場聚集爆滿人潮展現高人氣。

柯文哲致詞表示，三重選情激烈，但他保證李旻蔚一定比其他參選人好，若以李旻蔚父親民進黨新北市議員李余典在選舉得票2萬5000票來看，若能集中基本盤並再多拉一些選票就有機會當選。

他也批評民進黨立委參選人余天是公民監督國會聯盟評鑑在立法院發言次數是零，這就如同小朋友不到學校考試，考試成績怎麼會好，因此，選年輕有幹勁在地的李旻蔚，表現一定會比其他人好。

李余典致詞時表示，怕被黨部開除黨籍，他過去只能對外以父親的身分協助，拜票時也只能遠遠觀看守護她。談到黨紀與親情間兩難，讓他淚灑現場並表示雖不捨女兒走上辛苦的政治路，但仍感謝柯文哲願培養李旻蔚。

余天則冒雨一步一腳印的拜票，今天上午到幸福市場掃街拜票時，他對柯文哲助選李旻蔚表示擔心，過去曾找人和柯文哲溝通，既然李旻蔚參選已成既定事實，他只能多加努力。

談到李余典黨紀問題，余天表示，李余典同為民進黨籍，多少會分到他的票源。但父親幫女兒是必然的事，雖然他是市黨部主委，但對此黨紀案的態度就是不介入，交由黨中央定奪，他會加倍努力衝刺選情。

余天也批評國民黨不分區立委名單中的吳斯懷表示，國民黨應該檢討、反省，怎麼找一個經常和中國大陸交流的人，若吳斯懷進入立法院一定進國防外交委員會，他擔心國防機密是不是會外洩的問題。

李旻蔚柯文哲

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