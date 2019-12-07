北捷忠誠度優惠方案 估可年增3億營收

台北捷運今天表示，初步擬定以「忠誠度」分級回饋現金優惠方案，預估一年可增加2%、約3億營收；至於新北對取消8折優惠的疑慮，北捷表示9日會充分溝通。

台北捷運昨天公布初步擬訂的票價優惠調整方案，將原本齊頭式平等的8折改為依「忠誠度」的現金回饋，今天在捷運行政大樓舉辦說明記者會。

依目前的初步方案，若每月搭乘11至20次，現金回饋10%，相當於全票票價9折；21至30次，現金回饋15%，相當於全票票價85折，以此類推，每月搭乘51次以上，現金回饋30%，相當於全票票價7折。

台北捷運企劃處長吳俊佑表示，為讓民眾方便了解，以10次為一級距，而按照方案，每月搭乘次數31次以上就享有8折優惠、目前約有一半乘客在這個級距，新制上路後預計會更多，估北捷每年可增加2%、約新台幣3億營收。

吳俊佑表示，目前乘客中約60%搭乘距離在8公里以下，屬短距離搭乘，是因為民眾住家與工作地不易改變，很難強求在這部份多消費；改成以搭乘次數回饋，是把優惠分配到不同乘客身上。

至於新北交通局認為沒有充分溝通、應暫緩推動，吳俊佑表示3日有跟新北說明，下週一（9日）會再詳細溝通。

吳俊佑表示，方案還需經董事會及其他行政程序，最快農曆年後才實施。前6個月是觀察期，成效、運量等會再搭配旅客行為評估。