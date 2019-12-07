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76歲獨居嬤月僅2千生活費 當課陪自立還喜獲多孫

2019-12-07 10:20聯合新聞網 綜合報導

汐止一名獨居老婦先前每月僅2千生活費，後來她到課陪中心照顧弱勢家庭小朋友，靠己身...
汐止一名獨居老婦先前每月僅2千生活費，後來她到課陪中心照顧弱勢家庭小朋友，靠己身之力賺錢，同時多了好幾位孫子。圖截自爆廢公社
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新北市汐止區一名76歲的林姓獨居老婦人每月僅靠政府補助金度日，扣除房租之後，只剩2千元生活費，日子相當艱苦。後來，她到「汐止心汐止情課陪中心」擔任課陪，幫助弱勢家庭的孩童，靠自己的力量賺進生活費。日前，這群受林姓婦人照顧的孩子們替她慶生，讓她相當驚喜和感動。

汐止心汐止情慈善協會的負責人劉威麟昨（6）日在臉書《爆廢公社》分享了一段故事，現年76歲的林奶奶因丈夫、兒子都已過世，獨自一人生活，每月7千元的補助金扣除房租後，剩下的2千元要支應生活及醫療費用，經濟狀況拮据。某一次，林奶奶因無力負擔積欠政府的3千元，只好走3個小時的路到協會請求幫助。

當時林奶奶表示，雖然想要找工作賺生活費，但她年事已高沒人願意雇用她，因此，劉威麟安排她到協會創辦的課陪中心擔任課陪，照顧、陪伴中心內單親家庭或隔代教養的學童，「感謝好友李大哥每月協助奶奶5000元，讓林奶奶可以以工代賑方式，讓她更有尊嚴。」

劉威麟表示，林奶奶每天早上6點半就會到課陪中心，相當盡心、努力。而課陪的小朋友日也在林奶奶生日那天，替她準備了驚喜慶生會，從po文附上的影片中可以看見，林奶奶一開始聽到生日快樂歌有些不知所措，後來學童們紛紛獻上擁抱，奶奶臉上立刻露出幸福的笑容，場面相當溫暖，「現在她多了好多孫子，看了真的很溫馨」。

林奶奶的故事感動了網友們，許多人在po文下方留言回饋，「感謝你們付出的愛心，讓社會更溫暖」、「以工代賑，這是最棒的方法」、「天氣冷冷，看了這篇貼文覺得心好暖」。

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