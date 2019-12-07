台中大坑步道假日2萬人走 木棧道等設施整修後更好走

到大坑步道走路爬山已成許多台中人的日常，台中市觀光旅遊局統計，假日平均一天到大坑步道約2萬人，觀旅局最近已陸續完成步道整俢工程，讓步道更好走且安全。

台中市觀旅局表示，大坑步道共12條步道，觀旅局在每條步道出入口設計數器，假日到步道人很多，一天就有2萬人，分布在不同步道，有平易和挑戰型。

大坑10號步道因靠近市區且與9號及9-1號步道互相聯通，形成環狀登山網絡，平日遊客最多，最受歡迎的登山路線，其中部分棧道長年使用以及歷經風災等影響，造成設施老舊及毀損，中市觀旅局長林筱淇表示，大坑10號步道今年8月中旬開工至今3個多月，已在11月底將損壞較嚴重路段整建完工並開放通行，步道整建後大幅提升步道整體安全性及行走舒適度。

中市風景區管理所為宣導愛護山林落實環保行動，12月1日在大坑9、10號步道舉辦淨山活動，當天在地登山團體及熱心志工共襄盛舉一同響應，現場許多登山民眾挽起衣袖加入行列。