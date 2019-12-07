北市成美右岸花海盛開 6萬盆542坪花草美景這樣去

微涼秋日，擁有眾多拍照打卡點的台北市成美右岸河濱公園，花海已經盛開。成美右岸河濱首次種植2區花海，總計6萬盆當季花草，面積達542坪，為河濱公園增添嬌色，美不勝收。

北市水利處表示，成美右岸河濱的2區花海距離不遠，步行約10分鐘， 2區花海總計種植1792平方公尺、約542坪，使用近6萬4512盆當季草花，如四季秋海棠、一串紫、金魚草、情人菊等秋冬季草花，以飽和鮮明的色彩妝點河濱，搭配遠眺橋景及台北101，令人忍不住停下腳步駐足欣賞。

其中成功橋下花海區結合河濱公園生態意象，以幾何水鳥造型圖案營造花海，可愛趣味的模樣吸引大小朋友的目光。

另一處成美橋下花海區則以曲線區塊營造豐富色彩層次，讓民眾在旁使用體健設施運動的同時也能欣賞一片美景風光，花海自即日起，可一路觀賞至明年2月上旬。

北市水利處表示，成美左右岸河濱公園設有多樣愛情主題設施物，像是愛情鎖、「LOVE」造型物或石椅，常有情侶約會留影，而串聯左右岸的彩虹橋、麥帥一橋因造型特殊，且入夜後燈光與水文相互照映，美麗夜景吸引攝影愛好者聚集。

加上鄰近饒河街觀光夜市，可就近大啖「必比登」及「米其林餐盤」推薦美食，邀請民眾一起賞花，從白天逛到晚上，體驗靈魂之窗到五臟廟一次滿足的享樂之旅。交通資訊可上網https://reurl.cc/b6WqEE。