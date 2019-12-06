新北致力性平 女性鑽下水道也勝任

新北市政府昨天舉辦「友善與永續的城市治理」研討會，分享國內外推展性別主流化經驗。 記者施鴻基／攝影 分享 facebook

新北市府昨天舉辦「友善與永續的城市治理」研討會，市長侯友宜說，市府努力落實性平，女性能力不輸男性，許多主管都由女性擔任，有「忍者龜」之稱的水利局汙水下水道水工程科，有次表揚績優員工時女性竟比男性多，「以後可能要開始保護男性了」。

新北市府近年推動性別平等工作，連2次拿下全國性平考核第一名，今天的研討會邀請菲律賓性別專家Cecile Baltazar Gutierrez女士及新北市性平委員黃瑞汝、顏玉如和郭玲惠等人，分享性別主流化經驗，市府局處長幾乎都參加。

新北市2016年宣示啟動「新北性平年」，2017年是「性平精進年」，去年進入「性平生活年」。侯友宜以市民廣場廁所改造為例，不僅性平友善，對男女如廁也有隱密性。

他說，新北女性勞參率51.5%高於全國，市府女性正副主管比率3成以上，最近調任的市場處主管也是女性，有次表揚績優公務員發現，有「忍者龜」之稱的水利局汙水下水道水工科女性得獎者竟比男性多。

汙水下水道工程科長蔡建立說，目前全科有40人，女性就占10名，女性員工大多是環保職系，平日也要鑽進工作井了解情況，付出不比男性少，而且大多善於交流，溝通起來比較順利。

行政院性平處長吳秀貞表示，全球面臨氣候變遷問題，聯合國訂下的永續發展目標就包含社會包容，性別友善是社會包容的基石，新北市是全台第一個公布「永續發展目標地方自願檢視報告」城市，期待未來中央政策下公私合力推動。