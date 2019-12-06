年前最終波大型徵才 熟齡世代就博會7日登場

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北市就服處的「中高齡總動員」就業博覽會明（7日）上午10點30分至下午4時，在台北車站1樓大廳舉辦，主要針對45歲以上的熟齡世代，有48家廠商參與，提供299個職缺，共釋出1780個工作機會，平均月薪有近35K，主管職月薪更高達80K以上 。除熟齡世代，一般年齡層也可求職。

就服處表示，銀髮人才適合的一般職務，如產業顧問、長照人員、話務人員、餐飲服務員、門市銷售人員等，都在這次就博會職缺之列。其中，以「旅遊／餐飲／休閒」占最大宗，有840個工作機會，平均薪資每月3萬4741元，其次是「客服／門市」348個，月平均薪資2萬9586元，第三名為「業務／貿易／銷售」，有209個工作機會，月平均薪資3萬4332元。參與企業也提供近三成的兼職工作機會。

就服處長游淑眞說，這次參與廠商釋出的職務，適合中高齡族群，例如如亨昇國際釋出駐外廠長缺，就是針對50+中高齡求職者，只需有5年廠務管理經驗，薪資達60K以上。