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蔡英文：中央有永和市民當總統 蔡沐霖當溝通橋梁

2019-12-06 21:07聯合報 記者江婉儀／新北即時報導

總統蔡英文與新北市第九選區立委參選人蔡沐霖聯合競選總部成立音樂祭今晚在中和四號公園舉辦，蔡英文站台時以「永和市民」自居，除向民眾推薦蔡沐霖，也指出永和目前最需要停車場，未來還要推動育兒、長照2.0政策，中央有永和市民當總統，但需要有一個人作為中央跟地方的溝通橋樑，而蔡沐霖就是這個橋梁。

蔡英文想，今天那麼冷還下雨，會不會有人來，但看到這麼多人來，一定是最死忠的支持者，蔡英文也說。她是永和市民、鄰居，戶籍也在這裡，明年1月11日也會投票，希望明年不管隊伍再長大家都要去投票，台下民眾熱情回應「要投給你！」、「有信心！」。蔡英文說，蔡沐霖跟她一樣在陸委會做過事，長期擔任政治幕僚工作，去過日本做研究，事準備很久進入立法院作立委的年輕人。

蔡英文說，永和雖然是困難選區，但有一個信念，就是要讓年輕人出頭天，讓年輕人在這裡產生新的動能，蔡英文呼籲年輕人要支持年輕人，中年人支持年輕人，老年人要愛護年輕人。她說蔡沐霖跟蔡的老婆也是年輕父母，讓年輕的蔡沐霖做年輕爸媽代言人，像新竹市長林志堅有3個小孩，就是用個人經驗才會這麼好，年輕人有年輕人的想法，讓他們自己發聲，捍衛自己的權益。

蔡英文開玩笑說，這一次中央黨部不太好，都虐待年輕人，讓他們去艱困選區去選，但這樣說也不對，主席卓榮泰把自己的得力特助奉獻給永和，所以要給勇敢不怕困難的年輕人跟主席拍拍手。

蔡英文表示，永和人文氣息強、適合居住，就是房子老了點、巷弄太小，綠地跟停車場要多一點，她回到永和的家都會想，希望把永和的都更做起來，至少救護車開得進去，還有很多房子連電梯都沒有，希望未來四年把力氣放在都更上。蔡英文說，這裡是她的家，不要給她漏氣，大家都要去投票。蔡英文致詞結束後，送給蔡沐霖象徵正義之劍的光劍，為晚會畫下句點。

蔡英文致詞結束後，送給蔡沐霖象徵正義之劍的光劍，為大會畫下句點。記者江婉儀／攝影
蔡英文致詞結束後，送給蔡沐霖象徵正義之劍的光劍，為大會畫下句點。記者江婉儀／攝影
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總統蔡英文與新北市第九選區立委參選人蔡沐霖聯合競選總部成立音樂祭今晚在中和四號公...
總統蔡英文與新北市第九選區立委參選人蔡沐霖聯合競選總部成立音樂祭今晚在中和四號公園舉辦。記者江婉儀／攝影
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蔡英文（中）在台上除了向民眾推薦要支持蔡沐霖（右），也指出永和目前最需要停車場，...
蔡英文（中）在台上除了向民眾推薦要支持蔡沐霖（右），也指出永和目前最需要停車場，未來還要推動育兒、長照2.0政策，中央有永和市民當總統，但需要有一個人作為中央跟地方的溝通橋樑，而蔡沐霖就是這個橋梁。記者江婉儀／攝影
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蔡英文致詞結束後，送給蔡沐霖象徵正義之劍的光劍，為大會劃下句點。記者江婉儀／攝影
蔡英文致詞結束後，送給蔡沐霖象徵正義之劍的光劍，為大會劃下句點。記者江婉儀／攝影
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蔡英文蔡沐霖2020選舉2020選舉新北市立委

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