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中職／悍將隊開3年約打動洪一中 明年4隊教頭全換

台北畜產公司虧203萬 議員要求撤換董座

2019-12-06 20:39聯合報 記者楊正海／台北即時報導

北市議會下午審預算，議員林世宗指出畜產公司去年財報營業淨利虧損203萬，疑似圖利特定廠商，且多年來不曾公開招標，要求整頓董事會，撤換董事長葉文忠；經財建委員會委員同意，先將預算暫擱，並增列但書，要求市府在明年2月底重新遴派董事長，重新整頓畜產公司。

市場處長陳庭輝指出，將會要求畜產公司提升營業額，未來畜產公司所管理的場域，也會要求公司採公開標案的方式。產發局長林崇傑則表示，畜產公司有存在必要，但確實經營成效不彰必須督導改善，不過市府僅占48％，市府推派的董事長人選不見得可以選上，仍要經過董事會遴選。

林世宗指出，畜產公司在家禽批發市場的交易中並沒進行拍賣，皆由市場處核准的52個行口自行直接向雞農下訂單，畜產公司也無法定價格，只能按照養雞協會統一公告每日價格進行交易，完全沒議價空間或協商能力，他要政風處也應該介入調查。

議員洪健益、林瑞圖贊同林世宗意見，並提出畜產公司是否有存在必要的質疑。議員討論後，財政委員會召集人郭昭嚴，決議在畜產公司預算增列但書，市府應於109年2月底前召開董事會，重新遴派董事長，並妥由市府主管局處正副首長級兼代董事長。

林瑞圖北市

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