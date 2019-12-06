蔡沐霖競總成立 賴清德、卓榮泰呼籲永和翻新換人做

總統蔡英文與新北市第九選區立委參選人蔡沐霖聯合競選總部成立音樂祭今晚在中和四號公園舉辦，民進黨副總統候選人賴清德、民進黨主席卓榮泰前來站台，賴清德表示，他問過蔡沐霖為什麼要出來參選，是因為要在台灣危機的時候守護台灣，不希望小孩跟香港過一樣的生活，賴清德向台下民眾懇託，要支持這樣的年輕人，也開玩笑說選蔡沐霖這樣的人做女婿也不錯，但蔡已經結婚了，所以用選票支持蔡當立委。

賴清德表示，蔡沐霖的對手已經做了20幾年非常資深，但應該要換人了不是嗎？何況在推動前瞻基礎建設時，國民黨立委卻在立法院丟水球、灑麵粉，這次卻相爭來爭取前爭基礎建設預算，這代表國家就是有需要，國民黨卻站在反對立場。中國對台灣處處打壓，美國要賣戰機F16給國民黨也反對，說這樣太花錢浪費，問台下：「這樣的說法贊成嗎？」，台下民眾回「不贊成！」

賴清德說，太陽花運動時學生站出來，國民黨也站在學生對面，中國打壓、不給台灣參加各種國際組織時，台灣人很氣憤國民黨卻沒有站出來批評，國民黨的不分區名單還有人去聽習近平訓話，香港現在在爭取自由，還有人批評學生是暴民，也沒有人跟國民黨主席吳敦義說這樣的名單不好，違背台灣民意，這場選戰也不是藍綠對抗，中共都來到門口了，這是場守護民主的選舉。

卓榮泰表示，他在民進黨主席期間認識蔡沐霖，認為蔡沐霖穩定有內涵，寫的東西根說的話很得體，在補選結束後朝夕相處10個月，蔡沐霖都幫忙很多事情，民進黨才有辦法在失敗後一步一步拉起來，讓人民恢復一點信心，驗收這十個月來黨的改建、國家的改建，也希望民眾再給民進黨一次信心。