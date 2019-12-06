親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

桃猿留不住洪一中領隊自責 悍將傳不止挖1人

戰地醫療天使：日本人道醫師中村哲的阿富汗遇害疑雲

蔡沐霖競總成立 賴清德、卓榮泰呼籲永和翻新換人做

2019-12-06 20:28聯合報 記者江婉儀／新北即時報導

總統蔡英文與新北市第九選區立委參選人蔡沐霖聯合競選總部成立音樂祭今晚在中和四號公園舉辦，民進黨副總統候選人賴清德、民進黨主席卓榮泰前來站台，賴清德表示，他問過蔡沐霖為什麼要出來參選，是因為要在台灣危機的時候守護台灣，不希望小孩跟香港過一樣的生活，賴清德向台下民眾懇託，要支持這樣的年輕人，也開玩笑說選蔡沐霖這樣的人做女婿也不錯，但蔡已經結婚了，所以用選票支持蔡當立委。

賴清德表示，蔡沐霖的對手已經做了20幾年非常資深，但應該要換人了不是嗎？何況在推動前瞻基礎建設時，國民黨立委卻在立法院丟水球、灑麵粉，這次卻相爭來爭取前爭基礎建設預算，這代表國家就是有需要，國民黨卻站在反對立場。中國對台灣處處打壓，美國要賣戰機F16給國民黨也反對，說這樣太花錢浪費，問台下：「這樣的說法贊成嗎？」，台下民眾回「不贊成！」

賴清德說，太陽花運動時學生站出來，國民黨也站在學生對面，中國打壓、不給台灣參加各種國際組織時，台灣人很氣憤國民黨卻沒有站出來批評，國民黨的不分區名單還有人去聽習近平訓話，香港現在在爭取自由，還有人批評學生是暴民，也沒有人跟國民黨主席吳敦義說這樣的名單不好，違背台灣民意，這場選戰也不是藍綠對抗，中共都來到門口了，這是場守護民主的選舉。

卓榮泰表示，他在民進黨主席期間認識蔡沐霖，認為蔡沐霖穩定有內涵，寫的東西根說的話很得體，在補選結束後朝夕相處10個月，蔡沐霖都幫忙很多事情，民進黨才有辦法在失敗後一步一步拉起來，讓人民恢復一點信心，驗收這十個月來黨的改建、國家的改建，也希望民眾再給民進黨一次信心。

卓榮泰說，大家都說永和是艱困選區，蔡沐霖寫信跟他說，自己當前鋒沖向第一線，接受大家的檢驗，非常感謝地方議員張志豪、張維倩、羅文崇幫忙，帶蔡沐霖走基層、籌備競總，卓榮泰表示，蔡沐霖之前在陸委會工作過，除了要非常敏感、敏銳，寫任何文字要非常用心，不能越過紅線，就是這樣成熟穩健的行政經驗，用在雙和地區成為新的抗體。

賴清德（左）向台下民眾懇託，要支持這樣的年輕人，也開玩笑說選蔡沐霖這樣的人做女婿...
賴清德（左）向台下民眾懇託，要支持這樣的年輕人，也開玩笑說選蔡沐霖這樣的人做女婿也不錯，但他已經結婚了，所以用選票支持他當立委。記者江婉儀／攝影
分享
卓榮泰（左二）表示，蔡沐霖之前在陸委會工作過，除了要非常敏感、敏銳，寫任何文字要...
卓榮泰（左二）表示，蔡沐霖之前在陸委會工作過，除了要非常敏感、敏銳，寫任何文字要非常用心，不能越過紅線，就是這樣成熟穩健的行政經驗，用在雙和地區成為新的抗體。記者江婉儀／攝影
分享

蔡沐霖國民黨民進黨

延伸閱讀

卓榮泰：民進黨最重要目標 保住現任立委席次

賴清德幫江永昌助選 籲讓民進黨國會過半

韓國瑜稱「被霸凌三兄弟」 賴清德：很難和韓稱...

吳敦義下令全黨查卡神案 賴清德：關心是假 為...

相關新聞

陽明山百拉卡公路崩塌800平方公尺 預估下月搶通

2019-12-06 18:30

蔡沐霖聯合競總成立 用這首歌送給韓國瑜

2019-12-06 19:45

駕駛人注意！新北環快明至15日這時間將施工鋪路

2019-12-06 15:10

「南門好食袋」明開賣 名攤好料上桌

2019-12-06 14:30

新北市微風運河 前瞻經費改善工程完工

2019-12-06 14:27

淡海新市鎮智駕電動巴士 2020年1月提前亮相

2019-12-06 14:12

6年前回鄉從頭學製茶 茶農鄭祐昇拿下冬季茶王

2019-12-06 14:00

周杰倫發文痛批小巨蛋 文化局：同一時段20多活動申請

2019-12-06 13:24

新北YouBike增2站 新會員註冊改「實名制」

2019-12-06 13:03

「旅行萬小蟹」影片 用可愛逗趣風格介紹萬里漁港

2019-12-06 12:38

夫重度中風妻不離棄 江政忠夫婦辦50年金婚婚禮

2019-12-06 12:01

遭嗆小巨蛋留著幹嘛 柯文哲：培養下一個或更多周杰倫

2019-12-06 11:45

陽明山百拉卡公路山體滑坡 道路中斷搶通中

2019-12-06 11:41

冬至「南門好食袋」名攤好料福袋 7日開賣

2019-12-06 07:37

台北華江雁鴨季 7日登場

2019-12-06 07:36

北捷出口音樂節壓軸場 頂好廣場LED水流造景同步點亮

2019-12-06 07:28

木柵高工節能 總務功臣奪金質獎

2019-12-06 00:32

為老外解迷津 金山慈護宮推雙語籤詩

2019-12-06 00:29

北市信義區4停車場 春節前假日漲價

2019-12-06 00:27

環狀線隔音牆降噪 請北捷提改善計畫

2019-12-06 00:25

車格即時資訊 北市試辦機車好停車

2019-12-06 00:25

預算刪光 北市辦戶口名簿不再送護套

2019-12-06 00:22

新北首座全齡公廁 不分性別、無障礙

2019-12-06 00:20

新北借書證擴大服務 可借北北基桃

2019-12-05 23:36

台北市民購物付款方式民調 五成三優先使用現金

2019-12-05 20:37

淡水閒置空地改造 議員爭取活化成公園

2019-12-05 19:03

融入特色！ 汐止白雲國小增飛機造型遊具

2019-12-05 19:03

平溪適合草藥生長 婦女大學巧做防蚊油

2019-12-05 19:01

暖心企業歲末關懷 金山長輩吃甜點配咖啡

2019-12-05 19:01

石碇冬茶比賽頒獎 青農接棒表現優

2019-12-05 19:00

曝蘇貞昌抱病造勢也關心張宏陸 卓榮泰：反而沒問女兒

2019-12-05 18:31

遭質疑房貸高達8千多萬 鄭正鈐：誤填讓對手以為撿到槍

2019-12-05 18:11

影／浪浪柯黑相見「番」 緊張到踹飛柯文哲眼鏡

2019-12-05 17:36

汽車族留意！信義區公有停車場 過年前假日漲價

2019-12-05 15:41

天地融合成綠葉 這Logo打敗600作品勇奪金質獎

2019-12-05 15:40

新莊、汐止YouBike站再增2點 月底前中永和再擴3站

2019-12-05 15:33

松山國小停車場 機車也有車牌辨識了

2019-12-05 15:16
看更多

熱門文章

「月入2萬也能當志工」 讓日本美女主播哭泣的他們又要出發

2019-12-06 07:43

特色公園攻略！親子必去這座台南最長地景式溜滑梯

2019-12-05 18:29

遭嗆小巨蛋留著幹嘛 柯文哲：培養下一個或更多周杰倫

2019-12-06 11:45

周杰倫發文痛批小巨蛋 文化局：同一時段20多活動申請

2019-12-06 13:24

最後一名國小役男退伍 竹縣校園替代役正式走入歷史

2019-12-06 12:59

彰化蓋百貨公司有影？交通部核准第二停車場用地撥用

2019-12-06 12:56

竹縣文中二、文小一非營利幼兒園 明學年度正式招生

2019-12-06 11:11

苗栗山坡地範圍劃出2千多公頃 結合Google圖資便民查詢

2019-12-06 08:45

當年日本警察種下的老樟樹 龜山居民串連為它請命

2019-12-06 13:13

基隆西定河疑遭兩度偷倒廢油 魚翻肚死民眾難忍惡臭

2019-12-05 21:18

5百多養殖戶喊要太陽能 盼南市議會撤光電自治條例

2019-12-06 11:16

傅崐萁、黃啟嘉花蓮市區拜票 蕭美琴競總人氣旺

2019-12-05 22:09

西來庵事件日人毀廟燒神像 養豬婦搶救留下一段傳奇

2019-12-06 07:21

再見了！女導演驟逝 在她最愛的海角樂園追思

2019-12-05 21:06

南台灣首間三井OUTLET年底動工 預計2022年開幕

2019-12-06 17:30

夫重度中風妻不離棄 江政忠夫婦辦50年金婚婚禮

2019-12-06 12:01

陽明山百拉卡公路山體滑坡 道路中斷搶通中

2019-12-06 11:41

黃捷諷「全員逃走中」葉匡時：所有運作不會有問題

2019-12-06 14:53

影／蘇花改下個月通車 呂國華爭取開放機車族通行

2019-12-06 10:24

桃園八德轉運站420萬元地租一讀被刪 4596萬元興建費也擱置

2019-12-06 17:47

台中北區肉品市場傳留原址 盧秀燕：一定遷建

2019-12-06 12:00

小琉球「海灘貨幣」 榮登全球永續旅遊年度論壇

2019-12-06 09:57

靜宜主顧聖母堂落成 美輪美奐成打卡新景點

2019-12-06 16:14

學齡前幼童、銀髮族注意 流感疫苗第二波8日開打

2019-12-06 14:36

影／最失控行銷大使！林智堅推出河馬樂樂真人版

2019-12-06 12:42

新北借書證擴大服務 可借北北基桃

2019-12-05 23:36

全台9成5都種在宜蘭！外銷年賺2800萬 三星銀柳上市了

2019-12-06 13:28

陽明山百拉卡公路崩塌800平方公尺 預估下月搶通

2019-12-06 18:30

吃到志工「媽媽ㄟ菜」 男警致電母親：想您煮的滷豬腳

2019-12-06 08:45

台61線創舉 線西爭取設休息區

2019-12-05 23:59

最好吃的洋香瓜！台南北門連辦3年評鑑角逐瓜王

2019-12-06 12:00

西定河連2次遭偷倒廢油汙染 基市追查禍首最高罰6千

2019-12-06 12:44

20年租金8400萬 桃市府租地蓋八德轉運站惹議

2019-12-05 23:21

冬至「南門好食袋」名攤好料福袋 7日開賣

2019-12-06 07:37

彰化爭取雲嘉南國家風景區 延伸至彰濱海岸

2019-12-06 00:00

全台最老台南竹溪寺 「到處都是寶」

2019-12-05 23:07

環狀線隔音牆降噪 請北捷提改善計畫

2019-12-06 00:25

台南轉運站未奪世界建築獎 市府：入圍就是肯定

2019-12-06 11:29

北捷出口音樂節壓軸場 頂好廣場LED水流造景同步點亮

2019-12-06 07:28

台中雙十公車明年元旦上路 議員籲檢討成效

2019-12-06 15:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top