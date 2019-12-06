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陽明山百拉卡公路崩塌800平方公尺 預估下月搶通

2019-12-06 18:30聯合報 記者魏莨伊／台北即時報導

陽明山百拉卡公路土石崩塌，崩塌面積已多達800平方公尺，陽管處預估最快要1個月才...
陽明山百拉卡公路土石崩塌，崩塌面積已多達800平方公尺，陽管處預估最快要1個月才會搶通。圖／台北市工務局新工處提供
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陽明山百拉卡公路土石崩塌，崩塌面積已多達800平方公尺，陽管處預估最快要1個月才會搶通；受影響景點包括二子坪、大屯自然公園和于右任墓，周邊登山步道則有蔡公坑登山步道、大屯山登山步道，目前遊客要前往這些景點，要從新北市三芝區進入，或從北投清天宮登山步道往上走才可接到二子坪。

陽金公路進入百拉卡公路約150公尺處發生土石崩塌，造成道路中斷，目前仍持續封路，相關單位已派員清理，呼籲駕駛人改道。

大地工程處整治科長陳建帆受訪表示，該路段是因連日豪雨造成土體邊坡圓弧滑動，因此道路崩塌中斷，研判是在今日上午9點到9點20分之間崩塌，照巡邏工班描述，上午9點出頭有聽到聲音；百拉卡公路屬於台北市列管計畫道路，因位處山區，豪雨時表土常有零星落石，這次是相對比較大的弧形滑動崩塌。

陽明山國家公園管理處發言人張順發表示，百拉卡公路為台北市接往新北市三芝區的支線道路，沿途景點主要二子坪、大屯自然公園和于右任墓，周邊登山步道則有蔡公坑登山步道、大屯山登山步道等，目前遊客如果要去這些景點，變成要從三芝繞過去，或是從北投清天宮登山步道往上走，才可以接到二子坪。

北市工務局新工處北區工務所主任王頌夫指出，現場雨勢很大，裡面邊坡繼續滑動，崩塌面積已經多達800平方公尺，且後續會連續降雨，冒雨進場相當危險，要等雨停才能進場，很難預計精確的搶修時間，初估需要1個月。

陽明山百拉卡公路土石崩塌，崩塌面積已多達800平方公尺，陽管處預估最快要1個月才...
陽明山百拉卡公路土石崩塌，崩塌面積已多達800平方公尺，陽管處預估最快要1個月才會搶通。圖／台北市工務局新工處提供
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