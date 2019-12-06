看好多地點 汐止長安橋YouBike終啟用

汐止區鄉長里長安橋youbike租借站正式啟用，市議員張錦豪也到場關心使用情況。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 汐止區鄉長里沒有大型公車，再加上新巴士班次不多，所以，一直以來都希望能夠設置youbike租借站，會勘找了好多地方都難產，好不容易找到吉祥街，今(6)日長安橋youbike租借站正式啟用，市議員張錦豪也到場關心使用情況。

鄉長里長曾俊華表示，很高興我們鄉長里終於有youbike站，這是我們里民們多年來的期待，以後要到市場或是火車站都非常方便，也可以利用假日趁著好天氣，騎著腳踏車沿著基隆河岸看漂亮的風景，很輕鬆愜意，也很感謝議員張錦豪的協助，讓鄉長里有youbike站。

里民開心的說，現在有youbike在這裡設立，對我們鄉里里民來說非常的方便，有時候外地的來要去基隆河玩的話，騎自行車也很便利。

市議員張錦豪指出，鄉長里這邊看了好幾個地點，在3月15日這個地方第一次會勘，才確定了地點，這過程中經過蠻多機關的協調，終於在12月6日上午０時啟用，那很高興能在五堵這邊設置，因為，這一帶很多老人家或民眾要運動休閒，可以沿著基隆河岸騎，或是有一些上班族會騎youbike到五堵火車站，增加通勤的便利性，長安橋youbike租借站設置17柱可以停放34台youbike，那這是汐止第36站，未來希望能夠朝40個站來成長。