捷運淡水站運量大 月底增第三出入口

台北捷運淡水站就只有兩處出入口，今年12月底增設捷運站第三出入口。市議員鄭宇恩了解開放通行的動線調整。 圖／紅樹林有線電視提供 分享 facebook 台北捷運淡水站，是淡水通勤族每天上下課班都得要進出的重要站點，從1997年開通到現在，就只有兩處出入口，台北捷運公司預計今年12月底，增設捷運站第三出入口。市議員鄭宇恩也邀請相關單位到現場會勘，了解開放通行的動線調整。

台北捷運淡水站，是淡水通勤族每天上下課班都得要進出的重要站點，從1997年開通到現在，就只有兩處出入口，提供民眾進出站刷票卡，不過隨著運量逐年增加，淡水假日又是國際觀光景點，人潮湧現，台北捷運公司預計今年12月底，增設捷運站第三出入口，日前市議員鄭宇恩，也邀請相關單位到現場會勘，了解開放通行的動線調整。

市議員鄭宇恩表示，會勘中最主要是了解整個第三出口設置，閘門、人潮動線，過去淡水捷運站只有2個出入口，無法消化龐大的搭車人潮，議員也曾經向台北捷運公司針對淡水捷運站加開班次協調會時，提出增設第三出入口，降低出口擁擠狀況。

捷運淡水總站，每個月運量都可以突破百萬人次，今年9月，單月運量達211.5萬人次，可說是相當龐大，市議員表示，增加的第三出入口，將會是往淡水河老街的方向，未來將可以把通勤族與觀光客人潮分流，才不會造成壅塞，化進出站人潮，目前淡水捷運站面向金色水岸的第3出口，已經接近完工，預計12月底前，就可以開放乘客通行，讓民眾更加方便迅速。