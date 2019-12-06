最美日出和平島公園 獲金點傳達設計類年度最佳設計獎

由台灣創意設計中心主辦的2019金點設計獎，頒獎典禮昨在松山文創園區舉行，和平島公園從24個國家/地區、3091件參賽作品中脫穎而出，以品牌識別系統設計榮獲傳達設計類年度最佳設計獎，是台灣旅遊觀光景點首次以品牌識別系統獲得此項榮譽，獲得國際獎項肯定，將老景點注入新生命。

北觀處指出，和平島公園設計的品牌識別系統設計以「和」、「平」、「島」三個中文字為基礎做為設計發想，「和」是日出日落的絕美景觀；「平」是綻放在夜空下的千萬年奇岩；「島」則結合海浪與島狀，象徵大地之母孕育島嶼的豐沛生命力。公園經營圍繞著與自然共存的理念，解禁的秘境和十大守護岩等，透過設計闡述和平島不分晝夜都美麗意蘊。

和平島公園是交通部觀光局北觀處以促參方式，委託宏岳國際有限公司經營管理，經營團隊將公園永續旅遊推向國際為目標，以美學做為品牌傳遞思想，不僅建立起市民的認同感，這次更獲得國際獎項肯定，將老景點注入新生命。

和平島公園日出唯美，美國中文網刊曾刊登21個世界最美欣賞日出的拍攝秘境景點，基隆和平島的豆腐岩景觀名列其中，讓台灣美景登上國際。

園區內海蝕地形景觀奇特，海岸線因長期受迎風面海蝕及風蝕影響形成，造就很多特殊地形景觀，如海蝕崖、海蝕平台、海蝕溝、海蝕崖、獅頭岩、熊頭岩等，最知名的是「豆腐岩」和「萬人堆」（蕈狀石）地形景觀，各異奇趣，還有十大奇岩，吸引眾多民眾前去探訪。

北觀處官網：https://www.northguan-nsa.gov.tw