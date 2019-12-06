駕駛人注意！新北環快明至15日這時間將施工鋪路

為維護道路環境設施，新北市養工處將分別在12月7日至9日、13日至15日的晚間10點至隔日凌晨6點進行「新北環河快速道路新北大橋南下至板橋段鋪面改善工程」，養工處呼籲．駕駛人行經該路段時，應配合交管人員引導減速慢行，並可在新莊環漢路下匝道改道至平面道路銜接大漢橋，其餘新北環快雙向機車道及板橋往三重方向則不受影響。

往來車輛頻繁的新北環快是淡水河西側沿岸轄區對外要道，可串連至台64線與橫跨北市聯外橋梁，為保障駕駛人用路安全，將由新北市養工處辦理部分路段鋪面改善工程，並於夜間施工降低交通衝擊，預計完工後車輛行駛將更為順暢。

養工處說明，本次鋪面改善工程從7日起至15日陸續展開，並分別在其中6個晚上配合不同施工路段進行封路，請民眾配合改道，交通改道方式分述如下：

1、12月7、8與13日，將施作新北環快新北大橋南下末端至新莊環河路上匝道尾端，與新莊環河路上匝道尾端至臺64線進新北環快匝道路段，預計封閉「新北大橋南下末端快車道」及「新莊環河路上匝道口」，請駕駛由新莊環漢路下匝道改道至平面道路銜接大漢橋。

2、12月9日及15日將施作新北環快臺64線進新北環快匝道尾端至板橋區環河西路四段699巷路段，預計封閉「新北環快南下往板橋區民生路匝道口前」及封閉「臺64線匝道入口」，請駕駛由板橋民生路下匝道改道至平面道路。

3、12月14日則施作新北環快新莊環河路上匝道尾端至臺64線進新北環快匝道，預計封閉「新北大橋南下末端快車道」及「新莊環漢路上匝道口」，請駕駛由新莊環河路下匝道改道至平面道路銜接大漢橋。