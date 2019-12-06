6年前回鄉從頭學製茶 茶農鄭祐昇拿下冬季茶王

坪林區第三代茶青農鄭祐昇，6年前返鄉與父親學習做茶，此次參加製茶比賽榮獲本年度冬季包種茶評鑑特等獎，已從初學者躍升為包種茶王。圖／新北市農業局提供 分享 facebook 坪林區第三代茶青農鄭祐昇，6年前返鄉與父親學習做茶，此次參加製茶比賽榮獲本年度冬季包種茶評鑑特等獎，已從初學者躍升為包種茶王，也擦亮了製茶第三代招牌，鄭祐昇笑說，可能因為獨子的使命感，回鄉後突然變得「好學」，參與各類製茶、品評培訓，近年也取得行政院農委會茶業改良場茶葉感官品評中級證書。

今年32歲的鄭祐昇是家中第三代青農，退伍後曾從事1年的保險業務員，因不捨年邁的父親在茶園中辛勞奔走，6年前決定回到從小生長的坪林，打拚延續產業，鄭祐昇起初僅負責茶園田間管理，父親掌鍋炒茶，直到2年前才正式「出師」，獨立完成所有製茶的工序。鄭祐昇表示，自從精進技術及品嘗能力後，也相對提升茶品質，當初比賽時好多產品被淘汰，入不敷出，現在一季的營收就比擬初期整年的收入。

目前鄭祐昇製茶廠茶園栽培面積約1公頃，主要栽培品種為青心烏龍、部分台茶12號及大慢種，每年以春、冬季生產包種茶為主，總產量約1500台斤，夏季則少量生產東方美人茶，今年冬季包種茶評鑑茶湯品質受到評審們一致認同，囊括了特等、頭等、參等及優良獎項。

「包種茶」發源新北市，也是主要產區，包種茶茶湯呈現蜜黃碧綠色，在入喉時的有獨特花香，喝完茶湯後，杯子隨著餘溫飄出的淡雅清香，是包種茶愛好者上癮的祕方，香氣越濃郁品質越高級，可說是全台各地特色茶中最「香」的茶。