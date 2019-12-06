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旅行萬小蟹影片　用可愛逗趣風格介紹萬里漁港

2019-12-06 12:38聯合報 記者江婉儀／新北即時報導

時逢秋冬，新北市漁管處延續去年拍攝的「旅行萬小蟹」影片，用可愛逗趣的風格帶領民眾前往金山水尾、瑞芳深澳、淡水後厝漁港以及即將露出的龜吼山海步道，介紹萬里蟹黃金賞玩路線，讓民眾在老地方玩出新遊程。

漁管處表示，民眾到金山遊玩大多前往溫泉飯店洗溫泉或是老街體驗古早風情，今年萬小蟹改前往位於獅頭山公園旁邊的豐漁社區及水尾漁港，豐漁社區是非常傳統而寧靜的小漁村，讓人可以悠閒漫步其中，小小漁村卻藏有福隆般的沙洲與跨河景觀橋，還有難得的社區溫泉公共浴室，「水尾」的名字由來則是因為金包里溪與員潭溪的終端，有著180度碧海藍天的河海美景，還有美味海鮮餐廳，也是資深玩家才知道的祕境。

深澳漁港有Railbike、九份山景、花生岩、夕日美景、夜釣體驗等各種美景跟活動，也是小卷白帶魚大本營，漁村小吃漁人料理出眾，港內的酋長岩矗立在旁守護著漁村居民，還有延伸出去的海天步道，是晚上欣賞山城點點燈光與海上漁火的絕佳地點，無論白天晚上都有不一樣的風情。

位在淺水灣公園旁的後厝漁港，有不少的彩繪漁具貨櫃，裡面放滿在地漁民生財工具，唯一設籍在後厝漁港裡的捕蟹船長江志宗，今年才20多歲，因為熱愛大海，大學畢業後就繼承父職從事捕蟹，在影片中負責講解捕蟹工具及手法，讓民眾更了解捕蟹產業，另外還有在地漁夫最喜歡去的888海鮮餐廳，裡面販售少見的萬里蟹芋頭米粉，新鮮的蟹肉配上軟糯的芋頭，是饕客不可錯過的美味。

新北市漁管處延續去年拍攝的「旅行萬小蟹」影片，用可愛逗趣的風格介紹萬里蟹黃金賞玩...
新北市漁管處延續去年拍攝的「旅行萬小蟹」影片，用可愛逗趣的風格介紹萬里蟹黃金賞玩路線，圖為三隻羊毛氈玩偶萬小蟹跑到深澳漁港與酋長岩合照。圖／新北市漁管處提供
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位在淺水灣公園旁的三芝後厝漁港，有不少的彩繪漁具貨櫃，裡面放滿在地漁民生財工具。...
位在淺水灣公園旁的三芝後厝漁港，有不少的彩繪漁具貨櫃，裡面放滿在地漁民生財工具。圖／新北市漁管處提供
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萬里蟹溫泉

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