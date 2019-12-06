旅行萬小蟹影片　用可愛逗趣風格介紹萬里漁港

時逢秋冬，新北市漁管處延續去年拍攝的「旅行萬小蟹」影片，用可愛逗趣的風格帶領民眾前往金山水尾、瑞芳深澳、淡水後厝漁港以及即將露出的龜吼山海步道，介紹萬里蟹黃金賞玩路線，讓民眾在老地方玩出新遊程。

漁管處表示，民眾到金山遊玩大多前往溫泉飯店洗溫泉或是老街體驗古早風情，今年萬小蟹改前往位於獅頭山公園旁邊的豐漁社區及水尾漁港，豐漁社區是非常傳統而寧靜的小漁村，讓人可以悠閒漫步其中，小小漁村卻藏有福隆般的沙洲與跨河景觀橋，還有難得的社區溫泉公共浴室，「水尾」的名字由來則是因為金包里溪與員潭溪的終端，有著180度碧海藍天的河海美景，還有美味海鮮餐廳，也是資深玩家才知道的祕境。

深澳漁港有Railbike、九份山景、花生岩、夕日美景、夜釣體驗等各種美景跟活動，也是小卷白帶魚大本營，漁村小吃漁人料理出眾，港內的酋長岩矗立在旁守護著漁村居民，還有延伸出去的海天步道，是晚上欣賞山城點點燈光與海上漁火的絕佳地點，無論白天晚上都有不一樣的風情。