設備不足人才外流 南市議員要求增設射擊場

民進黨台南市議員呂維胤、李啟維指出目前的台南市立射擊場僅有室外飛靶練習場，但設備破舊不堪，導致人才被迫外流，今天他們偕同台南市射擊委員會遞交陳情書給教育局長鄭新輝，要求改善設備之外，還要增設室內空氣槍射擊場。鄭新輝承諾，會立即請體育處向體育署爭取經費，給選手一個優良的訓練場地。

呂維胤指出，射擊運動的風氣在台灣日益興盛，台南市目前卻無室內空氣步槍射擊場，去年剛完工的國民運動中心射擊場因場地受限也不能作為空氣槍射擊場。體育園區內原有的室內射擊場又因土地屬國產署而拆除，導致選手只能去其他縣市練習，不僅不便民，也導致射擊選手流失、遭其他縣市挖角。呂維胤要求，市府應設立室內空氣槍射擊場、彈藥庫專人管理、改善電動靶機和更新老舊射擊場設備。

台南射擊委員會主委蔡岳勳表示，台南市有眾多選手都因沒有訓練場地，或是場地已老舊不堪使用，而被挖角到其他縣市，像今年二連霸的全運會女子組定靶射擊冠軍的羅芊雅，是土生土長的台南子弟，但因室內空氣槍射擊場被拆除，苦無場地訓練，為了選手前途只好將選手送往台北訓練，留在台南的選手更在賽前一周才能至其他縣市的室內靶場練習，若市府不早日改善現有問題，未來不僅訓練上有斷層，也難以將人才續留台南。

教育局長鄭新輝回應，會立即請體育處向體育署爭取經費，改善現有問題，而漏水、破損等較小規模的部分會優先編列經費改善，給選手一個優良的練習場地。