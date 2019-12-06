夫重度中風妻不離棄 江政忠夫婦辦50年金婚婚禮

江政忠（左）和江李淑真（右）今天辦50周年金婚，重披婚紗步入禮堂，在眾人鼓噪下，江李淑真吻了丈夫。記者施鴻基／攝影 分享 facebook 新北市民江政忠重度中風癱瘓，他妻子江李淑真始終不離不棄，今年逢50周年結婚紀念日，創世基金會板橋分院為他們辦一場溫馨的婚禮，沒有來賓的喧囂，只有滿滿的祝福。江李淑真略顯激動說，「真的很謝謝大家」。

78歲的江政忠15年前中風，前5年都由江李淑真照料，但後來已無生活能力，只好轉到創世基金會接受專業照顧。今天上午他們和家人在板橋辦婚禮，在結婚進行曲和卡農伴奏下，由小花童灑開開路，再度步入禮堂，作為50周年金婚紀念。

75歲的江李淑真在美容師巧手下，從底妝、眼妝、唇妝、修容一點一點地精雕細琢，披上婚紗，攝影師全程拍攝留下幸福感，一圓結婚50載的婚紗夢。創世基金會人員陪她走向舞台，江政忠坐在輪椅上迎接，發現妻子到達，原本一直垂著頭的他，忽然奮力抬起頭來望向妻子，咧開了嘴像要說話，卻發不出聲音，江李淑真連忙摸摸他的臉安撫。

江李淑真說，江政忠原本是油漆工，有一天午睡後就起不來，緊急送醫發現是中風，前5年還能勉強行走，都由她照顧，但後來臥病在床，連進食都有困難，她只好忍痛把丈夫送到安養院照顧，後來輾轉來到創世。