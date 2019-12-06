冬至「南門好食袋」名攤好料福袋7日開賣

冬至是每一年最重要的節氣，傳統習俗上家人要團聚一起磨米、做湯圓祭祖，並感恩上天及祈求來年豐收；為迎接冬至南門中繼市場本月7日早上11時將限量販售「南門好食袋」200份，當中精選合興糕糰店、億長御坊、逸湘齋等多家老字號名攤商品，價值近400元，市場主打只要花100元就可輕鬆購得一桌好菜。

近日大陸冷氣團南下報到，民眾已能感受季節的變化，隨著冬至的將近，一家人齊聚餐桌來上一碗熱呼呼的湯圓不僅暖胃也暖心。

南門市場的合興糕糰店，每到冬至時節，總是全店總動員忙著趕工製作手工湯圓，飽滿的內餡與軟Q的外皮，一口咬下滿是幸褔滋味，是不少民眾的最愛，此次店家與「南門好食袋」合作，提供手工湯圓要讓民眾帶回去與家人一同分享。

曾榮獲多次天下第一攤金賞的億長御坊，「招牌油飯」米飯粒粒分明、口感香、清鮮而不膩，是店裡的人氣商品之一，也是今年福袋的合作商品。

逸湘齋的「冬筍烤麩」，冬筍鮮脆爽嫩、烤麩慢火細燒，榮獲2013年三大量販店年菜評比素食類第一名，堪稱南門市場最具代表性的素食，此外，包含冬季的時令蔬菜組合，也都可於7日開賣的「南門好食袋」一次購得。