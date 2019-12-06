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北捷出口音樂節壓軸場 頂好廣場LED水流造景同步點亮

2019-12-06 07:28聯合報 記者郭頤／台北即時報導

2019年進入最後1個月，今年捷運出口音樂節也來到尾聲，第3場壓軸演唱會12月7日（周六）下午4時至6時將盛大登場，「Crispy脆樂團」、「MC耀宗」等知名藝人會在東區頂好廣場飆唱與市民同歡，頂好廣場及龍門廣場出入口的「瀑布」、「湧泉」LED水流造景藝術裝置也同步點亮，讓大家享受音樂之際，也能留下美照、打卡紀錄。

出口音樂節經過前2場在心中山線型公園的好口碑，壓軸場移師到東區頂好廣場，邀請到知名團體「Crispy脆樂團」、知名嘻哈音樂製作人「MC耀宗」及 「女孩與機器人」輪番上陣，想要近距離欣賞喜愛歌手演出的市民，要把握這場免費參加的溫馨盛會。

另外還有「瀑布」、「湧泉」LED水流造景藝術裝置，2座以「LED 燈光」作為媒材，結合早期東區農業時代瑠公圳水的記憶，打造以水流意象的藝術裝置。

每天晚上6時至9時，「瀑布」、「湧泉」每逢整點會搭配音樂轉換為表演形式，民眾可以使用悠遊卡、一卡通等內含RFID晶片的感應卡與作品互動，唯美的畫面也相當適合網美、網帥打卡發文。

台北捷運公司日前重新塑造東區頂好及龍門廣場美化工程，不僅增設造型樹椅、雨遮廊道，也透過燈光造景設計及「瀑布」、「湧泉」藝術裝置，連結捷運與在地化特色，讓民眾在熱鬧喧嘩都市叢林中，可以停下腳步，多一處休憩的空間。

今年的捷運出口音樂節第3場壓軸演唱會將在12月7日（周六）下午4時至6時盛大登場...
今年的捷運出口音樂節第3場壓軸演唱會將在12月7日（周六）下午4時至6時盛大登場，「Crispy脆樂團」、「MC耀宗」等知名藝人將在東區頂好廣場與民眾同歡、飆唱。圖／台北捷運公司提供
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「瀑布」LED水流造景藝術裝置，每天晚上6時至9時，一到整點就會搭配音樂轉換為表...
「瀑布」LED水流造景藝術裝置，每天晚上6時至9時，一到整點就會搭配音樂轉換為表演形式，民眾可以使用悠遊卡、一卡通等內含RFID晶片的感應卡與作品互動。圖／台北捷運公司提供
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今年的捷運出口音樂節第3場壓軸演唱會將在12月7日（周六）下午4時至6時盛大登場...
今年的捷運出口音樂節第3場壓軸演唱會將在12月7日（周六）下午4時至6時盛大登場，「Crispy脆樂團」、「MC耀宗」等知名藝人將在東區頂好廣場與民眾同歡、飆唱。圖／台北捷運公司提供
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2019捷運出口音樂節，第3場壓軸演唱會將在12月7日(周六)下午4時至6時盛大...
2019捷運出口音樂節，第3場壓軸演唱會將在12月7日(周六)下午4時至6時盛大登場，「Crispy脆樂團」、「MC耀宗」等知名藝人將在東區頂好廣場飆唱與民眾同歡。圖／台北捷運公司提供
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「湧泉」LED水流造景藝術裝置，每天晚上6時至9時，一到整點就會搭配音樂轉換為表...
「湧泉」LED水流造景藝術裝置，每天晚上6時至9時，一到整點就會搭配音樂轉換為表演形式，民眾可以使用悠遊卡、一卡通等內含RFID晶片的感應卡與作品互動。圖／台北捷運公司提供
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東區捷運樂團

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