北捷出口音樂節壓軸場 頂好廣場LED水流造景同步點亮

2019年進入最後1個月，今年捷運出口音樂節也來到尾聲，第3場壓軸演唱會12月7日（周六）下午4時至6時將盛大登場，「Crispy脆樂團」、「MC耀宗」等知名藝人會在東區頂好廣場飆唱與市民同歡，頂好廣場及龍門廣場出入口的「瀑布」、「湧泉」LED水流造景藝術裝置也同步點亮，讓大家享受音樂之際，也能留下美照、打卡紀錄。

出口音樂節經過前2場在心中山線型公園的好口碑，壓軸場移師到東區頂好廣場，邀請到知名團體「Crispy脆樂團」、知名嘻哈音樂製作人「MC耀宗」及 「女孩與機器人」輪番上陣，想要近距離欣賞喜愛歌手演出的市民，要把握這場免費參加的溫馨盛會。

另外還有「瀑布」、「湧泉」LED水流造景藝術裝置，2座以「LED 燈光」作為媒材，結合早期東區農業時代瑠公圳水的記憶，打造以水流意象的藝術裝置。

每天晚上6時至9時，「瀑布」、「湧泉」每逢整點會搭配音樂轉換為表演形式，民眾可以使用悠遊卡、一卡通等內含RFID晶片的感應卡與作品互動，唯美的畫面也相當適合網美、網帥打卡發文。