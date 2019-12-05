台北市民購物付款方式民調 五成三優先使用現金

台北市政府研考會10月份針對市民進行「購物付款方式」、「無現金支付經驗」、「本府推動無現金政策」及「無現金支付擁有情形」等議題之民意調查。923位受訪者，有五成三受訪者表示優先使用現金、四成六使用無現金支付。

其中，以信用卡27%最高，再詢問除現金以外最常用的購物付款方式，在單選的狀況下以信用卡57%最高、其次則為電子票證15%，但仍有二成受訪者表示只用現金。

無現金支付經驗部分，八成三受訪者過去一年有使用無現金支付的經驗，在複選的情況下，以信用卡的使用率最高73%、其次是電子票證55%；進一步詢問無現金支付的使用頻率，最高為每周數次26%、其次為不一定/看情形21%，另外男性的使用頻率較女性來得高，年齡愈輕則使用頻率較高。

另對市府推動無現金支付政策方面，二成五知道傳統市場推動無現金支付、六成六支持傳統市場無現金支付政策，另外Pay Taipei的部分則有一成三知道、八成七不知道。

最後詢問無現金支付帳戶或卡片擁有情形，僅9%沒有任何無現金支付帳戶及卡片、而在複選的情形下，以電子票證的擁有率80%為最高，其次為信用卡77%，再詢問擁有電子票證的735位受訪者，在複選的情形下，則以悠遊卡99%的擁有率最高、其次為一卡通20%。