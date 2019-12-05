曝蘇貞昌抱病造勢也關心張宏陸 卓榮泰：反而沒問女兒

2020選戰倒數，民進黨黨主席卓榮泰今天下午到板橋懷德宮、鳳山寺參拜，並與在地民眾開座談會，替立委參選人張宏陸拉票輔選。卓榮泰表示，張最知道在地民眾需要什麼，不僅曾在台北縣時代任板橋代理市長，且能被蘇貞昌看重實在非同小可，連上周抱病出席造勢也關心張的民調，「反而還沒問女兒蘇巧慧的！」

卓榮泰表示，張宏陸是在地認真的立委，知道民眾最需要停車場，就努力替大家爭取，張對板橋這麼了解，是因為在蘇貞昌時任台北縣長時，做過板橋代理市長，蘇貞昌看人嚴格，但卻很看重張宏陸。

卓榮泰進一步說明，前陣子蘇因為身體不好休養，但日前蔡英文總統新北競選總部成立時，抱病出席，當時在後台大家都在關心蘇，但蘇貞昌卻是拜託大家關心張宏陸，雖然張起初氣勢不好，但是鴨子划水，近半年氣勢漸漲，目前民調已經超過對手，「他反而還沒問巧慧，只問宏陸！」

卓榮泰強調，目前選戰只剩30幾天，雖然民調持續穩定加溫中，但千萬不可以輕忽，蔡英文一定要連任，若沒連任就會變一國兩制、九二共識，不到最後一刻，都要堅持下去，不只總統當選、國會也要過半，拜託大家繼續支持張宏陸、給他溫暖。

張宏陸也說，目前雖然爭取6個地下停車場，但這不夠，他還會繼續爭取，希望敬老卡「一卡通全台」，拜託大家繼續支持他，讓他繼續為鄉親做事情，且最重要的是總統要投給蔡英文、國會要過半，只有把台灣顧好，才可以讓下一代去好好打拚。