曝蘇貞昌抱病造勢也關心張宏陸 卓榮泰：反而沒問女兒
2020選戰倒數，民進黨黨主席卓榮泰今天下午到板橋懷德宮、鳳山寺參拜，並與在地民眾開座談會，替立委參選人張宏陸拉票輔選。卓榮泰表示，張最知道在地民眾需要什麼，不僅曾在台北縣時代任板橋代理市長，且能被蘇貞昌看重實在非同小可，連上周抱病出席造勢也關心張的民調，「反而還沒問女兒蘇巧慧的！」
卓榮泰表示，張宏陸是在地認真的立委，知道民眾最需要停車場，就努力替大家爭取，張對板橋這麼了解，是因為在蘇貞昌時任台北縣長時，做過板橋代理市長，蘇貞昌看人嚴格，但卻很看重張宏陸。
卓榮泰進一步說明，前陣子蘇因為身體不好休養，但日前蔡英文總統新北競選總部成立時，抱病出席，當時在後台大家都在關心蘇，但蘇貞昌卻是拜託大家關心張宏陸，雖然張起初氣勢不好，但是鴨子划水，近半年氣勢漸漲，目前民調已經超過對手，「他反而還沒問巧慧，只問宏陸！」
卓榮泰強調，目前選戰只剩30幾天，雖然民調持續穩定加溫中，但千萬不可以輕忽，蔡英文一定要連任，若沒連任就會變一國兩制、九二共識，不到最後一刻，都要堅持下去，不只總統當選、國會也要過半，拜託大家繼續支持張宏陸、給他溫暖。
張宏陸也說，目前雖然爭取6個地下停車場，但這不夠，他還會繼續爭取，希望敬老卡「一卡通全台」，拜託大家繼續支持他，讓他繼續為鄉親做事情，且最重要的是總統要投給蔡英文、國會要過半，只有把台灣顧好，才可以讓下一代去好好打拚。
新北市第6選區國民黨立委參選人林國春今天則與新北市交通局研商龍鳳雙星設置公用自行車租賃站會勘，對於卓榮泰說張宏陸民調已經超過他，林國春卻反問，「請問蔡英文的民調有比賴清德高嗎？」並說，民調跟當不當選並無直接關聯。
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