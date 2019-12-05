遭質疑房貸高達8千多萬 鄭正鈐：誤填讓對手以為撿到槍

新竹市民進黨立委參選人鄭宏輝、時代力量高鈺婷今天不約而同夾攻國民黨鄭正鈐財務問題，鄭宏輝指鄭正鈐涉53筆官司，經法院裁定債務達3230萬元，欠債不還；高則質疑鄭正鈐房貸高達8620萬元及內湖房子超貸；鄭正鈐強調債務是受朋友拖累，仍在訴訟中，房貸金額是財產申報助理填錯，已向選委會更正，他呼籲選民唾棄採取負面選舉的參選人。

鄭宏輝下午2點在競選總部開記者會，他指出，接獲陳情及從司法院網站查詢顯示鄭正鈐官司纏身，欠債被追討經法院裁定有10筆總金額高達3230萬元，受害人求償無門，如何面對這些受害人？要求鄭正鈐說清楚究竟從事什麼事業需借貸如此龐大金額？經濟這麼困難還要參選立委，參選動機為何？官司纏身如何專業問政？

高鈺婷同時間也在她的競選總部開記者會，要求鄭正鈐公開說明財產申報零存款、零現金，房貸卻高達8620萬元的疑點，並質鄭在內湖的豪宅房貸達5千多萬元，與當時實際房價不符，有超貸之嫌，她也查出鄭在內湖的房產積欠11萬餘元管理費，遭管委會提告並獲法院裁定支付命令，要求鄭清償欠款。

鄭正鈐則在3點開記者會回應，他說，官司纏身是因幫朋友的忙，投資創業，結果被朋友倒了，他也是受害者，這些問題都在司法程序中，也以自身經驗提醒大家，任何投資都要小心，不要像他輕信朋友反而帶來法律上的紛擾。