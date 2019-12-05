親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

申請小巨蛋碰壁？周杰倫爆嗆：你這巨蛋留著幹嘛！

婚前爆性侵女大生案 SBL周伯勳判賠未婚妻238萬

遭質疑房貸高達8千多萬 鄭正鈐：誤填讓對手以為撿到槍

2019-12-05 18:11聯合報 記者黃瑞典王駿杰／新竹即時報導

新竹市民進黨立委參選人鄭宏輝、時代力量高鈺婷今天不約而同夾攻國民黨鄭正鈐財務問題，鄭宏輝指鄭正鈐涉53筆官司，經法院裁定債務達3230萬元，欠債不還；高則質疑鄭正鈐房貸高達8620萬元及內湖房子超貸；鄭正鈐強調債務是受朋友拖累，仍在訴訟中，房貸金額是財產申報助理填錯，已向選委會更正，他呼籲選民唾棄採取負面選舉的參選人。

鄭宏輝下午2點在競選總部開記者會，他指出，接獲陳情及從司法院網站查詢顯示鄭正鈐官司纏身，欠債被追討經法院裁定有10筆總金額高達3230萬元，受害人求償無門，如何面對這些受害人？要求鄭正鈐說清楚究竟從事什麼事業需借貸如此龐大金額？經濟這麼困難還要參選立委，參選動機為何？官司纏身如何專業問政？

高鈺婷同時間也在她的競選總部開記者會，要求鄭正鈐公開說明財產申報零存款、零現金，房貸卻高達8620萬元的疑點，並質鄭在內湖的豪宅房貸達5千多萬元，與當時實際房價不符，有超貸之嫌，她也查出鄭在內湖的房產積欠11萬餘元管理費，遭管委會提告並獲法院裁定支付命令，要求鄭清償欠款。

鄭正鈐則在3點開記者會回應，他說，官司纏身是因幫朋友的忙，投資創業，結果被朋友倒了，他也是受害者，這些問題都在司法程序中，也以自身經驗提醒大家，任何投資都要小心，不要像他輕信朋友反而帶來法律上的紛擾。

鄭正鈐說，內湖房子是與親友共同投資，原始抵押設定金額5520萬元，高誤為貸款金額， 實際貸款金額只有4600萬元，當時房地產景氣好，符合貸款規定，並無超貸問題，且財產申報規定存款超過100萬元才需申報，他申報0筆並非0元，他有3間房子原始設定金額8600萬元，申報時助理誤寫成貸額金額，實際貸款僅6千多萬元，已向選委會更正，也對高不好意思，讓她誤以為撿到槍。

新竹市時代力量立委參選人高鈺婷質疑國民黨參選人鄭正鈐內湖的房子超貸。記者王駿杰／...
新竹市時代力量立委參選人高鈺婷質疑國民黨參選人鄭正鈐內湖的房子超貸。記者王駿杰／攝影
分享
新竹市國民黨立委參選人鄭正鈐強調絕無超貸，負債是受朋友拖累。記者黃瑞典／攝影
新竹市國民黨立委參選人鄭正鈐強調絕無超貸，負債是受朋友拖累。記者黃瑞典／攝影
分享
新竹市民進黨立委參選人鄭宏輝（中）指國民黨參選人鄭正鈐負債累累，欠錢不還。記者黃...
新竹市民進黨立委參選人鄭宏輝（中）指國民黨參選人鄭正鈐負債累累，欠錢不還。記者黃瑞典／攝影
分享

鄭正鈐鄭宏輝財產申報

延伸閱讀

讓竹科成世界經濟領頭羊 竹市立委參選人鄭正鈐...

拚出線 竹市立委4選將動作頻頻

不只民進黨 經濟部、環保署臉書下廣告榜上有名

時力質疑月繳負債44萬 鄭正鈐：財產依法申報

相關新聞

影／浪浪柯黑相見「番」 緊張到踹飛柯文哲眼鏡

2019-12-05 17:36

曝蘇貞昌抱病造勢也關心張宏陸 卓榮泰：反而沒問女兒

2019-12-05 18:31

汽車族留意！信義區公有停車場 過年前假日漲價

2019-12-05 15:41

天地融合成綠葉 這Logo打敗600作品勇奪金質獎

2019-12-05 15:40

新莊、汐止YouBike站再增2點 月底前中永和再擴3站

2019-12-05 15:33

松山國小停車場 機車也有車牌辨識了

2019-12-05 15:16

防心跳驟停 App可查北市AED位置

2019-12-05 14:50

通勤外縣市被排擠？ 立委質疑北市幼兒學費補助不公平

2019-12-05 14:30

機車格亂象有解？ 北市試辦智慧機車管理 AI判讀更精準

2019-12-05 14:29

環狀線這段隔音牆要減噪！ 新北捷：納入住戶感受

2019-12-05 14:28

新北圖書館跨域借書 12月9日起新增桃園

2019-12-05 14:26

完賽抽機票！ 萬金石前哨戰「最強市民飆5K」18日登場

2019-12-05 14:16

機車族注意！北市停車場推車牌辨識 還可線上自動扣款

2019-12-05 13:56

「靈籤」英文是啥？慈護宮推雙語籤詩 廟宇禮俗國際化

2019-12-05 13:42

北市觀傳局邀請日本高中生 一同探索你所未見的台北

2019-12-05 13:17

新北推動性別友善公廁 不分年齡性別都能用

2019-12-05 12:15

爺奶到學校不是接孫子 要參加老人共餐

2019-12-05 11:46

低溫報到 新北歡樂耶誕城桑塔熊圍巾夯

2019-12-05 11:41

中山區條通22違規店 年底前未繳回饋金…開罰

2019-12-05 00:24

師鎖全班、肢體暴力 校方將討論解聘

2019-12-04 23:51

爭取BabyBoss進駐 新北協助找場地

2019-12-04 23:38

三重果菜市場 侯拋出易地重建想法

2019-12-04 23:18

新店央北青年社宅招租 租金7400元起

2019-12-04 23:08

從復北地下隧道頂躍下 追查外籍滑板男開罰

2019-12-04 23:03

1280元月票 免費騎20分鐘WeMo

2019-12-04 22:59

新北小綠人不跑了 改閃燈警示

2019-12-04 22:57

朱學恒邀柯文哲士林夜市直播 買水果8杯1010元網驚太貴

2019-12-04 21:32

評估設青年、體育、食安局 新北市府：3個月內決定

2019-12-04 18:47

三芝缺敬老眼鏡行 公會來配鏡長輩排隊

2019-12-04 18:28

三重水溝浮油惡臭 民代批台電管線擋水

2019-12-04 18:27

汐止四千坪公園好單調 會勘增遊憩設施

2019-12-04 18:26

瑞芳運動公園將完工 週邊橋樑盼整修

2019-12-04 18:26

新北13清潔隊員拾金不昧 累計76萬獲表揚

2019-12-04 16:00

新店央北青年社會住宅將招租 明年1月3日登記截止

2019-12-04 15:49

悠遊卡、WeMo首度合作 購1280元月票可獲50元騎乘金

2019-12-04 15:38

新北號誌小綠人「不跑了」 試辦改「閃燈」防跌倒

2019-12-04 14:42

台北雙子星開發案 藍天專案公司通過經濟部核定

2019-12-04 14:32

官員公園種樹署名挨批 北市公園處：民眾種樹也有

2019-12-04 14:25

新北市兒童發展追蹤 今年確診4964名異常、完成率達99%

2019-12-04 14:23
看更多

熱門文章

朱學恒邀柯文哲士林夜市直播 買水果8杯1010元網驚太貴

2019-12-04 21:32

高雄內門為何罕姓多 相傳與這個平埔族頭目有關係

2019-12-05 07:54

影／基隆市公車處財務洞好大 這兩種票差竟借了12億元

2019-12-04 20:01

配合國道改善工程 南投、草屯11日部分停水15小時

2019-12-05 12:37

影／高雄追光季啟動 點亮全台最大耶誕樹

2019-12-04 22:44

遠東新埔廠年終出清 羽絨外套、寢具全面優惠

2019-12-05 16:01

基隆信義市場轉租嚴重、違規販賣 市府終止契約重標租

2019-12-05 13:53

迪卡儂亞灣旗艦店動土 預計明年底完工

2019-12-05 13:55

「買太太 、力先生、毒小姐」 內門罕見姓氏趣事多

2019-12-05 07:57

新北小綠人不跑了 改閃燈警示

2019-12-04 22:57

基市府謝絕參訪寵物銀行 張善政秉持中立緊急取消行程

2019-12-04 21:31

信用卡支付可過捷運閘口 桃捷：拚明年第1季達成

2019-12-04 18:57

李四川化身「工頭川伯」 主持桃源建國橋動土

2019-12-04 20:33

空談10餘年的78甲快道有譜 大甲媽必經的崙仔橋定案

2019-12-04 19:25

高雄追光季來囉 城市光廊展120米光之耶誕樹到跨年

2019-12-04 23:19

苗栗縣近3年赴陸考察49次 議員批：花公帑被統戰

2019-12-05 11:54

高雄內門怪姓多 机、買、力都是姓

2019-12-04 23:27

解決竹科塞車 竹縣啟動智慧交通第3期

2019-12-04 23:18

海綿城市不是夢！ 嘉義棒球場前廣場變身滑草場

2019-12-05 15:39

「阿峰」的新鞋小作所幫圓夢 苗栗縣第3家揭牌

2019-12-05 11:13

成大資工選才上機測驗 考題是上千行程式碼

2019-12-05 15:50

他研發花生烘乾機 免看老天臉色

2019-12-04 23:31

環狀線這段隔音牆要減噪！ 新北捷：納入住戶感受

2019-12-05 14:28

最低下殺88折 善化農會周六日胡麻商品大促銷

2019-12-04 19:27

苗栗縣保育桌曆推出秒殺 縣府再加碼網路問卷6日開放

2019-12-04 20:56

嘉義城隍廟雲嘉南首創 添香油「嗶一下」就行

2019-12-05 13:47

道路髒「很見笑」！投縣環境清潔賽 首獎300萬

2019-12-05 00:07

竹縣首屆高山烏龍優良茶評鑑比賽 它榮登「茶王」

2019-12-05 12:12

高市一德夜市何去何從 市府：可研議在勞工公園找定點

2019-12-04 20:00

台南優質宮廟再進化 廟會陣頭將有專人督陣

2019-12-05 11:21

機車族注意！北市停車場推車牌辨識 還可線上自動扣款

2019-12-05 13:56

秋冬遊補助延長到1月底 業者反映春節不能使用

2019-12-05 16:14

水庫設浮動式太陽光電 南市經發局：不影響水質

2019-12-05 13:31

29年來每人每月捐100元 畜試所慈暉社聚沙成塔救難助學

2019-12-05 08:47

桃園農漁會總存款逾1008億 大園獲利最高觀音再生成功

2019-12-04 19:29

18歲少女喉嚨痛、體重變輕 竟是罹患糖尿病

2019-12-05 14:29

台灣第一香！台南西港胡麻節 2500份麻油雞免費喝

2019-12-05 14:58

文資人員進入全台最古老寺廟發現「到處都是寶貝」

2019-12-05 17:25

楊梅仙草花節人次達70萬 開不開花都是商機

2019-12-05 16:54

爺奶到學校不是接孫子 要參加老人共餐

2019-12-05 11:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top