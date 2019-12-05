淡水閒置空地改造 議員爭取活化成公園

淡水真理街6號前一塊廢棄土地，經市議員鄭宇恩爭取打造一處融入附近社區的美化公園，預計將會在明年六月前完成。 圖／紅樹林有線電視提供 分享 facebook 淡水真理街6號前一塊廢棄土地雜草叢生，四十年來都呈現閒置狀態，經市議員鄭宇恩邀請新北市城鄉局科長及區公所等單位會勘，爭取將這塊空地進行整理，打造一處融入附近社區的美化公園，預計將會在明年六月前完成。

位在淡水真理街6號前方，有一塊廢棄的土地，裡頭雜草叢生在過去這四十年來，都呈現閒置狀態，雖然在兩年前市議員鄭宇恩要求新北市城鄉局進行整理，當中議員在市議會也提出質詢，但還待等空地中殘破的牆面，要確認是否為古蹟，過了兩年，不斷的追蹤這件活化案件，日前議員也邀請新北市城鄉局科長，區公所等單位，再次會勘，這次有機會將這塊空地進行整理。打造一處融入附近社區的美化公園。

市議員鄭宇恩表示，這塊閒置空地是屬於國有財產署的用地，先前因為空地當中的圍牆要確認是否屬於歷史建物，在文化局確定只是一般圍牆之後，明年初將可由鄰近的文化國小來辦理，以新北綠家園專案來執行，並且融入鄰近社區志工居民的參與，將這裡打造成為美化的公共空間。

新北市城鄉局科長黃永盛表示，這塊空地裡頭的牆面，在文化局確定不是古蹟之後，未來將由文化國小以及鄰近居民參與的方式，來進行工程，未來將會成為文化里真理街的一處口袋小公園，預計明年六月前完成。