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新北低溫溼冷 呂孫綾、洪孟楷冒雨上街拜票

2019-12-05 17:26聯合報 記者王敏旭／新北即時報導

選戰進入倒數，今北台灣溼冷低溫，新北第一選區的立委參選人仍冒雨掃街，民進黨立委參選人呂孫綾今在民進黨主席卓榮泰陪同下，前往泰山區下泰山巖參拜，並前往市場拜票，國民黨立委參選人洪孟楷則在竹圍站路口，向民眾致意，雙方都走上街頭拜票。

卓榮泰說，呂孫綾選區遼闊，這席雖是連任席次，但參選人數多，選情比較複雜，但靠呂孫綾自己努力，讓選情從複雜趨於單純，已經穩定成長，且上周在新北總統、副總統的造勢，行政院長蘇貞昌還用「意志力支撐這場選戰」。

呂孫綾指出，她的選區過去都是藍大於綠，但民調已從小輸到現在小贏，因為過去他爭取到很多建設，例如爭取建設讓泰山接管汙水下水道、自來水管埋設，以及泰山泰山65線道閘道拓寬，泰山居民都肯定她的努力。

洪孟楷表示，不知道呂孫綾的民調來源是什麼，但尊重她發言，民調與他了解、認知有落差，他會持續以一步一腳印方式來努力，仍以民眾的支持為優先，民眾給我的回饋反應騙不了人，1月11日就會見真章。

洪孟楷還說，每位委員還是要說真話、做實事，很多都是過去前立委吳育昇的政績，選舉一到就羅列成為自己的功勞，民眾會出現反感，一般民眾絕對會看不下去。

不過卓榮泰表示，選情從南部到彰化一路向上好轉，前一陣子到達新竹、新北，會把向上攀升的氣勢，新北9加1席次也都務必全力以赴，至於挑戰的選區這2天都會到。

國民黨立委參選人洪孟楷今在竹圍站路口，向民眾致意，雙方都走上街頭拜票。圖／翻攝洪...
國民黨立委參選人洪孟楷今在竹圍站路口，向民眾致意，雙方都走上街頭拜票。圖／翻攝洪孟楷臉書
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民進黨立委參選人呂孫綾（右起）今在民進黨主席卓榮泰陪同下，前往泰山區下泰山巖參拜...
民進黨立委參選人呂孫綾（右起）今在民進黨主席卓榮泰陪同下，前往泰山區下泰山巖參拜，並前往市場拜票。記者王敏旭／攝影
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呂孫綾新北洪孟楷2020選舉新北市立委2020立委選舉

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