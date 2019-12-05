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暖心企業歲末關懷 金山長輩吃甜點配咖啡

2019-12-05 19:01觀天下 記者廖品涵／金山報導

紅樹林有線電視向喜憨兒烘培屋採購186盒的甜點禮盒，送給金山托老中心讓老寶貝們喝...
紅樹林有線電視向喜憨兒烘培屋採購186盒的甜點禮盒，送給金山托老中心讓老寶貝們喝咖啡搭配甜點，暖心暖胃、幸福又健康。 圖／紅樹林有線電視提供
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金山區公共托老中心裡的銀髮長輩們以泡一手好咖啡而聞名，而在地企業紅樹林有線電視關懷長輩還要送禮送的巧，特別向喜憨兒烘培屋採購186盒的甜點禮盒，今(5)日送給托老中心，讓老寶貝們喝咖啡搭配甜點，也祝福長輩們都吃甜甜，暖心暖胃、幸福又健康。

紅樹林有線電視總經理林勝宏說，一走進金山公共托老中心，撲鼻而來的咖啡香、明亮、漂亮又溫馨的擺設，加上銀髮寶貝們的熱情活力，讓團隊的同仁都為之振奮，也期待透過幫助喜憨兒所採購的點心禮盒，要將甜蜜蜜的愛心分享，讓長輩們更喜歡走出戶外到托老中心活動，為老伴們泡杯咖啡、一起享用甜點。

介惠社會福利慈善基金會董事長胡碩仁表示，這樣濕濕冷冷的氣候，長輩們還願意來到據點活動，其實不是因為據點的咖啡香或是餐點好吃，而是因為據點中的快樂、幸福氛圍，為此也相當感謝紅樹林有線電視的善心，為據點帶來了歡笑與幸福，這也成為長輩來到據點的吸引力，

此外捐贈儀式上也特別邀請金山區長陳國欽來一同見證，區長陳國欽表示，高齡化的社會，市府對於長輩照顧相當重視，金山未來在中山市場改建後，大樓裡除了有托育中心還可望多一處的托老據點，讓更多老寶貝們可以課程學習與活動，而除了政府的資源挹注，還很感謝暖心企業紅樹林有線電視的關懷送暖，讓在地的長輩們都樂活又健康。

咖啡金山紅樹林

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