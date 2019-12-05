北市「百大績優」頒獎 鼓勵校園行政教職員

台北市教育局首度針對學校行政主管人員、總務教職員工及智慧教學團隊辦理「百大價值學校行政故事募集」、「百大績優總務人員選拔」與「百大菁英資訊科技應用人才教育獎」等獎項，今天下午表揚395位獲獎人。其中木柵高工透過燈管汰換及電源改善工程等，落實節能減碳，讓校內電費節省約50萬元、水費下降約4萬元，總務主任陳美寶榮獲個人組金質獎。

教育局今天下午在青少年發展處3樓台北演藝廳辦理頒獎典禮，教育局長曾燦金頒發獎項，各獎項獲獎代表也上台分享感言。

榮獲「百大績優總務人員選拔及表揚」個人組金質獎的木柵高工總務主任陳美寶，103至107學年間擔任總務主任，縝密管控工程進度及品質，遇天氣等不可抗力因素干擾工程實施時，也即時和廠商協調，親自陪伴施作人員連夜趕工，還會準備宵夜慰勞夥伴，同時透過燈管汰換及電源改善工程等，讓校內電費下降40至50%（節省電費約40至50萬元）；在節水方面，追查校園漏水情況並安裝省水裝置，也使水費下降約4萬元。

榮獲「百大價值學校行政故事獎」團體組特優的芳和實中體育團隊，在探索式學習學校的辦學方針下，規劃以班級為單位的晨間運動，每周2次早自習透過分站、分項遊戲競賽，使學生養成規律運動習慣，並利用假期3年輪辦百岳攀登、單車環島、獨木舟等系列課程，營造讓孩子勇於面對挑戰的學習場域。