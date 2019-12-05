天地融合成綠葉 這Logo打敗600作品勇奪金質獎

台中市政府舉辦「台中市環境教育Logo創意設計競賽」，徵求民眾結合空氣、水、廢棄物再生及環境教育5大概念，設計專屬台中的環境教育標誌，最後由平面設計師徐沛清設計的「守護台中美麗大地」，從652件作品中脫穎而出，榮獲金質獎，作品12月10日前在台中州廳大廳展出。

中市府環保局表示，「台中市環境教育Logo創意設計競賽」，吸引多位設計專家、各級學校學生踴躍投件，歷經3個半月共652件作品參賽，其中，平面設計師徐沛清設計「守護台中美麗大地」，以代表環境的天和地融合成一片綠葉，雲代表空氣清淨、溪河代表水、蝴蝶代表生態，巧妙傳遞環保理念，獲評審青睞，榮獲金質獎。

中市府環保局副局長陳宏益表示，今年參賽作品都很優秀，皆具獨創性，最終選出10件作品及網路票選最佳人氣獎1件，除金質獎作品「守護台中美麗大地」；銀質獎「台中好環保 環境好永續」運用象徵「低汙染，省資源，可回收」的綠葉，結合無限循環符號串聯出「中」字，贏得讚賞。