新莊、汐止YouBike站再增2點 月底前中永和再擴3站

新北市YouBike將於明天起啟用新莊區「捷運幸福站」及汐止區「長安橋(吉祥街12巷)」等2個租賃站，全市YouBike站累計達588站，因應捷運環狀線通車倒數，交通局將持續於沿線各站增設站點，提供轉乘的綠色交通服務，預計秀朗橋站等中永和區，月底前將陸續再啟用3站。

交通局表示，新莊區「捷運幸福站」及汐止區「長安橋(吉祥街12巷)」兩處YouBike租借站，分別將再增設54個車位和34個車位，為增加附近民眾通勤、通學需求的便利性；且為因應捷運環狀線將於月底通車，因此也會在沿線各站周邊增設站點，接下來將會先在中永和區等增設3站。

新北市交通局綜合規畫科長陳建成表示，為推廣騎乘YouBike投保，自本月1日起新會員註冊改成實名制，自動幫民眾投保傷害險，讓騎乘YouBike多了一分保障，而舊會員因既往無提供個人實名資料，仍需要自行上網填寫投保資料，保費都是由市府負擔，民眾不用花一毛錢。