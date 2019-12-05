機車格亂象有解？ 北市試辦智慧機車管理 AI判讀更精準

台北市目前共有6623格路邊汽車格位，提供24小時車位即時資訊，為進一步推行智慧停車概念，停管處今天起至明年2月28日，也將在博愛路(北門郵局旁)試辦「路邊機車格位即時資訊」，讓機車族也能即時掌握精確的停車資訊，共17格機車格進行試辦，蒐集到的24小時車位即時資訊將發布於【北市好停車】APP。

交通局長陳學台表示，這是國內首次嘗試「智慧機車管理」，因為機車格使用情形較於汽車格複雜，他們特別經由黑客松找來民間業者提供技術，目前共試辦17格機車格，測試系統的可行性跟可靠性，試辦3個月後再來評估成效，考慮是否擴大使用。

業者說明，他們共架設2台高位視攝影機監控機車格位，透過人工智慧來偵測人、車、停車位即時情況，包含偵測車輛進出時間、車格停放情形，甚至連民眾被他人任意移車都可以判讀，因為人工智慧會不斷學習、紀錄人、車的行為模式。

業者表示，在測試期間系統的準確率可高達95％，包含辨識車位有無車輛停放、辨識車牌，不過像是以車頭面對攝影機的車輛，就無法辨識車牌，這一部分目前仍無法克服，僅能請現場的巡場人員紀錄，另外包含車輛總收費金額、周轉率等資料也會一倂記錄，方便往後市府局處參考使用。