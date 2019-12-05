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環狀線這段隔音牆要減噪！ 新北捷：納入住戶感受

2019-12-05 14:28聯合報 記者張曼蘋／新北即時報導

捷運環狀線第一階段通車倒數，先前已裝設軌道自動潤滑器、吸音板等改善沿線噪音問題，不過板橋民生路周遭社區住戶仍不滿長期受噪音所苦，上月底到市府陳情，要求將隔音牆開口由6公尺縮短2公尺。新北捷運局表示，由於該段總長約200多公尺，已請台北捷運局納入住戶感受，評估增設符合期待的隔音牆，並儘速提出施工期程。

新北捷運局表示，須改善的隔音牆總長約200多公尺，由於工程時間通常多需要利用晚間11點後斷電的時間，再加上還牽涉到平面段，需要申請路權、環保局同意施工等等流程，等到北捷局改善計畫提出後，會儘速開始施工。

捷運局解釋，噪音改善方式有車輪整圓、軌道拋光以降低輪軌噪音來源，今年8月底已完成10處軌道自動潤滑設備安裝，有效降低尖銳噪音；而隔音牆屬增加隔絕噪音傳遞範圍方式，需配合軌道斷電時間約晚間11點後的時間來施作，新店區今年10月底；中和區今年9月底；板橋區、新莊區今年11月底完成。

捷運局指出，以「陸上運輸系統噪音管制標準」為最低標準，若24小時噪音量測結果接近法令所訂噪音上限值，仍會依量測結果評估增設合宜型式隔音牆；至於新埔民生站周邊住戶陳情，已請北捷局針對該路段隔音牆提出改善計畫，將住戶實質感受納入考量，進一步評估增設合宜型式隔音牆，並儘速提出施工期程。

新埔民生站周邊住戶上月底到新北市府陳情，要求將隔音牆開口由6公尺（如圖）縮短2公...
新埔民生站周邊住戶上月底到新北市府陳情，要求將隔音牆開口由6公尺（如圖）縮短2公尺。圖／新北捷運局提供
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新埔民生站周邊住戶上月底到新北市府陳情，希望要求將隔音牆開口縮短2公尺（如圖）。...
新埔民生站周邊住戶上月底到新北市府陳情，希望要求將隔音牆開口縮短2公尺（如圖）。圖／新北捷運局提供
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噪音捷運環狀線北捷

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