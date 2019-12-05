新北圖書館跨域借書 12月9日起新增桃園

新北市跨域借書服務再升級，12月9日起，只要持新北市的借書證，便可以在新北市、台北市、基隆市、桃園市四個縣市的圖書館借閱近2000萬冊的圖書。

新北市立圖書館表示，北北基桃生活共榮圈發展越趨完整，新北市為推廣閱讀，2017年首創與基隆、2018年與台北合作，透過跨縣市閱讀資源結合的方式，推行借書一證通用的服務，三市的借書證都可以在三市使用。

圖書館長王錦華表示，今年服務範圍持續延升至桃園市，新北市的借書證可以輕鬆享有一卡暢通北北基桃的借閱服務，且每人一次最多可借閱高達75冊圖書。