親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

曾製作新世紀福音戰士 日本GAINAX社長騙女拍裸照

防心跳驟停 App可查北市AED位置

2019-12-05 14:50中央社 台北5日電

天氣驟冷，易引發心肺功能忽然停止猝死狀況，台北市消防局在2051處設自動體外心臟電擊去顫器（AED），下載「全民守護者」App可告知離患者最近AED地點，爭取搶救黃金時間。

北市消防局今天發布新聞稿表示，AED是心肺功能停止（OHCA）患者的救命利器，經統計，到院前心肺功能停止患者在台灣每年約2萬多人，可康復出院人數不到3%，政府從西元2010年規定在公共場所需放置AED電擊器，但使用率較低。

消防局統計，台北市發生OHCA患者接受119救護車AED電擊，清醒存活率約3成，透過公共場所AED電擊器，有7成可清醒且康復。

消防局與衛生福利部及財團法人中保關懷社會福利基金會共同研發「全民守護者」App，希望爭取搶救患者黃金時間。

消防局表示，「全民守護者」App可與勤務指揮中心連線，當有人打119求救，App主動通知附近熟悉心肺復甦術（CPR）的民眾，在救護車趕到前，先趕赴現場為患者施行CPR或AED電擊，爭取黃金搶救時間，台北市目前共有2051處設置AED。

消防局也建議下載「視訊119」App，讓派遣員可清楚掌握現場狀況提供必要協助，或「CPR來就補」App申請學習CPR，呼籲具備急救技能民眾加入志願施救者行列。

消防局指出，為鼓勵民眾勇於伸出援手救人，緊急醫療救護法已訂定「救人不受罰」免責條款。

自動體外心臟電擊去顫器（AED）。圖／聯合報系資料照片
自動體外心臟電擊去顫器（AED）。圖／聯合報系資料照片
分享

患者北市心臟病

延伸閱讀

兒童心臟停止 僅一成作CPR長庚籲全民伸援手

高以翔猝死！若有人懂「生存之鏈」…也許他還活...

日月光中壢廠擬砸4.3億 建新廠消防安全設備

機車族注意！北市停車場推車牌辨識 還可線上自...

相關新聞

環狀線這段隔音牆要減噪！ 新北捷：納入住戶感受

2019-12-05 14:28

「靈籤」英文是啥？慈護宮推雙語籤詩 廟宇禮俗國際化

2019-12-05 13:42

完賽抽機票！ 萬金石前哨戰「最強市民飆5K」18日登場

2019-12-05 14:16

新莊、汐止YouBike站再增2點 月底前中永和再擴3站

2019-12-05 15:33

松山國小停車場 機車也有車牌辨識了

2019-12-05 15:16

機車格亂象有解？ 北市試辦智慧機車管理 AI判讀更精準

2019-12-05 14:29

新北圖書館跨域借書 12月9日起新增桃園

2019-12-05 14:26

機車族注意！北市停車場推車牌辨識 還可線上自動扣款

2019-12-05 13:56

熱門文章

單親媽背幼兒賣地瓜 努力賺錢爭取女兒回到身邊

2019-12-04 15:46

朱學恒邀柯文哲士林夜市直播 買水果8杯1010元網驚太貴

2019-12-04 21:32

曾在金門當兵 茶王張慶松捐8千茶包做公益

2019-12-04 16:07

影／基隆市公車處財務洞好大 這兩種票差竟借了12億元

2019-12-04 20:01

高雄內門為何罕姓多 相傳與這個平埔族頭目有關係

2019-12-05 07:54

南田台26線南田建神秘基地？ 原來違規開發遭罰40萬

2019-12-04 16:04

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top