防心跳驟停 App可查北市AED位置

天氣驟冷，易引發心肺功能忽然停止猝死狀況，台北市消防局在2051處設自動體外心臟電擊去顫器（AED），下載「全民守護者」App可告知離患者最近AED地點，爭取搶救黃金時間。

北市消防局今天發布新聞稿表示，AED是心肺功能停止（OHCA）患者的救命利器，經統計，到院前心肺功能停止患者在台灣每年約2萬多人，可康復出院人數不到3%，政府從西元2010年規定在公共場所需放置AED電擊器，但使用率較低。

消防局統計，台北市發生OHCA患者接受119救護車AED電擊，清醒存活率約3成，透過公共場所AED電擊器，有7成可清醒且康復。

消防局與衛生福利部及財團法人中保關懷社會福利基金會共同研發「全民守護者」App，希望爭取搶救患者黃金時間。

消防局表示，「全民守護者」App可與勤務指揮中心連線，當有人打119求救，App主動通知附近熟悉心肺復甦術（CPR）的民眾，在救護車趕到前，先趕赴現場為患者施行CPR或AED電擊，爭取黃金搶救時間，台北市目前共有2051處設置AED。

消防局也建議下載「視訊119」App，讓派遣員可清楚掌握現場狀況提供必要協助，或「CPR來就補」App申請學習CPR，呼籲具備急救技能民眾加入志願施救者行列。

消防局指出，為鼓勵民眾勇於伸出援手救人，緊急醫療救護法已訂定「救人不受罰」免責條款。