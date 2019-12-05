精準掌握黑琵遷徙路徑 台管處辦繫放夥伴論壇

台灣位處東亞候鳥遷徙途徑中最重要的位置，在全世界候鳥遷移上有其不可取代的地位，為更精準掌握黑面琵鷺遷徙路徑，台江國家公園管理處邀請主要遷移路徑國家，包括韓國、日本、香港及台灣等相關保育團體，12月20日在台管處遊客中心第1放映室，舉辦「黑面琵鷺國際繫放夥伴網絡論壇」。

今年11月第一次黑琵普查結果，台江國家公園及其周緣地區共有2417隻，不僅連續6年突破2000隻，更超越今年初全球黑琵普查的全台數量2407隻，顯示黑面琵鷺數量有增加的趨勢。

這次論壇非常榮幸地邀請到黑面琵鷺生活圈的各國保育團體代表，包括南韓Dr. Kisup Lee、Dr. Inki Kwon、日本Dr.Hiroko Koike、香港謝偉麟等知名學者及台灣師範大學王穎教授，就黑面琵鷺從南韓到台灣的衛星追蹤、南韓黑面琵鷺繫放及回收成果、日本黑面琵鷺度冬狀況、香港米埔保護區及台江國家公園黑面琵鷺繫放等相關保育議題，進行學術與實務操作經驗分享與交流。

台管處為擴大黑面琵鷺遷徙資訊交換平台建置、人員互訪交流及緊急通報救傷機制建立，各方代表於會後共同簽署「黑面琵鷺國際繫放夥伴網絡合作備忘錄」，共同宣誓保育黑面琵鷺攜手合作，期為黑面琵鷺跨國性遷移物種的保育共盡心力，再創嶄新里程碑。