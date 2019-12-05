「靈籤」英文是啥？慈護宮推雙語籤詩 廟宇禮俗國際化

為營造友善英語觀光環境，新北市民政局與新北轄內寺廟合作，鼓勵寺廟提供中英雙語籤詩，讓外國觀光客更能了解台灣宗教禮俗，而北海岸金山金包里慈護宮率先完成建置，讓國際遊客也能請神明指點迷津。

新北市幅員遼闊，境內旅遊資源豐富，不少寺廟更是國際遊客的朝聖之地，為此，民政局與轄內寺廟合作，鼓勵提供載有中英雙語的籤詩，讓國際觀光客能入境隨俗了解台灣宗教。

其中，金包里慈護宮率先完成建置，除了籤詩，也提供寺廟歷史簡介、參拜路線圖、參拜禁忌等雙語解說。金包里慈護宮董事長游忠義說，金包里慈護宮主祀媽祖，已有逾200年歷史，籤詩是60甲子籤，今年10月1日起推出雙語籤詩，並設置擲筊說明等雙語資訊。

除了吸引不少國際遊客來體驗籤詩文化外，也有前來參拜的學子認為雙語籤詩很有趣，能夠用不一樣的方式學習英文。來自摩洛哥的國際交換學生Mariam說，過去因詩籤內容相當艱澀，台灣朋友也無法用英文解釋籤詩涵義，如今慈護宮有提供雙語籤詩，Mariam也大讚詩籤英文翻譯簡單明瞭。

民政局長柯慶忠則表示，許多籍人士對宗教文化都感到新鮮，尤其想體驗抽籤詩及與神明溝通的奧妙，卻因語言隔閡，無法體會這樣的宗教習俗。

另外，宗教相關的英語單字，例如靈籤的英文為Chinese fortune sticks、線香為incense、平安符為blessed talismans等，一般民眾日常生活都較少使用，期望透過協助寺廟推動友善雙語環境，讓更多外國遊客可以體驗宗教習俗及最本土、最在地的常民文化。