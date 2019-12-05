影／北市通勤族補助領不到 綠委、市議員請命

為台北市廣大通勤族爭取福利，民進黨立委何志偉與台北市議員許淑華、阮昭雄上午舉行記者會表示，北市自2018年開始發放、一年近3萬元的幼兒學費補助，市府雖編有預算，預算審核市議會也通過了，但通勤族父母卻無法請領，「看的到吃不到」，呼籲台北市府應盡快研擬配套措施。 民進黨立委何志偉（中），台北市議員許淑華（左）、阮昭雄（右）上午舉行記者會，為廣大的台北市通勤族請命，對於台北市政府將近三萬元的幼兒學費補助，通勤族父母卻遭排除在外，要求台北市政府研擬相關配套。記者陳正興／攝影 分享 facebook