新北推動性別友善公廁 不分年齡性別都能用

為推廣性別友善概念，新北市政府在市民廣場1樓東側廁所進行修繕工程，改建對性別、年齡、及身障朋友都友善的廁所，或是打扮中性的民眾都能安心如廁。廁所內還提供兒童椅及更衣平台，在如廁或是為小朋友更衣時，可以安心使用設備、避免弄髒，另外也提供照護床，讓身障者或是長輩如廁時更方便。

秘書處表示，市民廣場已成為民眾假日休閒好去處，經常會有假日市集或是大型活動舉辦，因應越來越多的親子活動，親子如廁需求遽增，不同於一般公共廁所以男女區分，友善廁所是提供男女皆可使用，更顧及不同型別的親子協助如廁需求，增加使用效率，另外，因應老年化社會來臨，鼓勵行動不便的長者外出活動，在無障礙廁所提供照護床，讓使用效能全面提升。

為了讓如廁環境舒適且顧及安全隱私，廁間除了採用霧面玻璃間接採光，也利用崁燈設計讓整體更明亮，廁間隔板密接至天花板，避免偷窺者有機可趁，在廁所公共區提供梳妝台、一般、兒童洗手台，洗手台高度設計也顧及坐輪椅的長輩或身障者便利使用，另外也提供更衣平台，父母在幫小朋友換衣服時不必擔心戰在不乾淨的地板上，可以安心更衣。

秘書處指出，原本的男廁老舊，且沒有隔間較無隱私，將廁所打通之後有空間更明亮，民眾反映良好，全家人都可以一起進去，不會有隔閡。