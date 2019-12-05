爺奶到學校不是接孫子 要參加老人共餐

新北新店區的北宜社區位於大香山與四十份山之間，社區發展協會利用青潭國小提供的教室，打造銀髮俱樂部、社區陪伴站、老人共餐、社區小產業、小旅行、長照2.0巷弄站，一周還有5天共餐，爺奶到學校不是接孫子，而是要參加老人共餐。

青潭國小校長曾長麗說，青潭的學生來自社區家庭，學校與社區本一體，唯有社區好，學校才會好。北宜社區發展協會前理事長林志隆說，場地要感謝青潭國小免費提供，社區才能擴充服務能量。

北宜社區成立迄今已20年，現任志工隊長陳明光說，社區剛成立面臨「缺人、缺錢、缺場地」，幸好在前理事長林志隆夫婦的張羅下，才有學校教室當據點，雖然麻雀雖小、五臟俱全，教室能進行各項服務，也被稱為「變形金剛」。

「變形金剛」每周三開放到周日共有5天共餐，參加的長輩都繫上識別證，供學校警衛辨識，今年97歲的梁錦梁爺爺，行動不便仍坐著輪椅每天報到、85歲的王翁玉蘭奶奶常去使用按摩椅、量血壓、動健康、共餐等，也與好友共活生活不孤單。

不過社區舉辦共餐也需要經費，除了民眾、企業、宮廟捐助外，北宜社區也利用社區小產業和「北宜一條龍」社區小旅行導覽增加收入，林志隆夫婦帶領志工製作檸檬乾、肉粽、鳳黃酥，都為社區帶來收入，更成為其他縣市學習對象。