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低溫報到 新北歡樂耶誕城桑塔熊圍巾夯

2019-12-05 11:41聯合報 記者施鴻基／新北即時報導

低氣溫報到，新北市歡樂耶誕城桑塔熊限定款圍巾大受歡迎，許多人紛紛購買，紀念兼保暖，成為最受歡迎的周邊商品之一，新北市議會近日正在審查明年預算，國民黨議員江怡臻和民進黨議員戴瑋姍不約而同圍上歡樂耶誕城的桑塔熊圍巾，成為議會的嬌點。

今年歡樂耶誕城紀念品之一是立體刺繡經典款圍巾，相當受歡迎，許多民眾到歡樂耶誕城一遊都會順手買回當紀念品，近日又逢低溫，銷售情況更好。

新北市議會國民黨議員江怡臻（左）和民進黨議員戴瑋姍（右）都圍上桑塔熊圍巾，成為議...
新北市議會國民黨議員江怡臻（左）和民進黨議員戴瑋姍（右）都圍上桑塔熊圍巾，成為議會嬌點。圖／讀者提供
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圍巾保暖

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