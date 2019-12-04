朱學恒邀柯文哲士林夜市直播 買水果8杯1010元網驚太貴

宅神朱學恒今晚與台灣民眾黨主席柯文哲共赴士林夜市直播。記者魏莨伊／攝影 分享 facebook 士林夜市不時傳出現切水果攤坑殺觀光客，宅神朱學恒9月在臉書上宣示，若台灣民眾黨主席柯文哲能解決這水果攤，他保證捐5萬零用錢給民眾黨選舉用。今晚朱學恒與柯文哲共赴士林夜市直播，雖未找到當初坑殺觀光客的水果攤，朱學恒仍請柯吃現切水果，並捐出5萬元現金給民眾黨，不過，朱自掏腰包請柯吃現切水果，8杯水果要價1010元，仍讓網友直呼「太貴了！」

朱學恒受訪說，之前因為士林夜市的水果攤價格「很漂亮」，他就不慎許下承諾，萬一後來不會賣「這麼漂亮的價格」，他就捐5萬元，因此今天要請市長去吃水果。柯文哲則說，他之前就認為很奇怪，怎麼會敲詐的水果攤無法處理。

朱表示「40年喔，從他小時候至今每次觀光客來都覺得很貴」，柯說，他就問市場處要怎麼處理，「其實是這樣，長官有在注意，就會解決」，後來市場處就真的有專門的人每天來查，要求大家要標價，慢慢就解決掉。出發前往水果攤之前，朱稱他做人「跟王世堅差不多，打賭一定要實踐」。

該水果攤每杯現切水果約100元至150元不等，包括、鳳梨、釋迦、火龍果等，挑了6杯要價710元，一邊挑選的同時，柯文哲迅速解決1杯現切鳳梨，朱學恒說「差點以為我帶的錢不夠了」，陳思宇在旁驚呼說「連1千塊都不到欸」，最後朱學恒請老闆娘再加2杯現切芒果每杯150元，一共買了8杯現切水果，要價1010元整。